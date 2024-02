KDH vyzýva ministra práce o odvodovú úľavu pre opatrovateľov podobne ako ju dostali potravinári

Len 17 % obcí

Neudržateľne nastavené podmienky

15.2.2024 (SITA.sk) - KDH žiada ministerstvo práce , aby opatrovateľom umožnilo odklad odvodov podobne, ako bola v stredu v parlamente schválená pomoc pre poľnohospodárov a potravinárov s tzv. odvodovou úľavou. Kresťanskí demokrati reagujú na žiadosti o pomoc poskytovateľov opatrovateľských služieb.,,Obracajú sa na nás poskytovatelia opatrovateľskej služby, ktorí sa výrazne trápia s vykrývaním odvodov, dovoleniek či práceneschopnosti najmä v prípade terénnych opatrovateľských pracovníkov. Preto vyzývame ministra práce aby tak, ako sa odložili odvody pre poľnohospodárov, pomohol aj poskytovateľom opatrovateľskej služby. Bola by to veľká pomoc najmä pre terénnych opatrovateľov zabezpečiť im primeraný plat za prácu, ktorá si v mnohých prípadoch vyžaduje aj 24–hodinovú opateru," vysvetľuje predsedníčka poslaneckého klubu KDH a expertka na sociálnu oblasť Martina Holečková Podľa poslankyne KDH Andrey Turčanovej terénnu opatrovateľskú službu v súčasnosti poskytuje len 17 % obcí a neposkytuje ju 2 400 obcí z 2 890.,,Štát musí začať aktívne pracovať na tom, aby sa mal kto o našich blízkych postarať. Nemôžeme sa celé desaťročia spoliehať len na eurofondy, ktoré fungujú len na dvojročné obdobia. Zo zákona by mala každá obec poskytovať terénnu opatrovateľskú službu, no realita je taká, že ju neposkytuje viac ako 80 percent obcí. Z peňazí, ktoré dnes obce majú, totiž nie je možné túto službu poskytovať a preto tu musí pomôcť obciam vláda, čo sa momentálne nedeje," konštatuje A. Turčanová.Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann poukázala na to, že tak, ako sme si nastavili podmienky opatrovateľskej služby, je neudržateľné.,,Občania, ktorí si celý život platia odvody, majú právo na to, aby sa mal kto o nich na staré kolená postarať. Nový projekt z európskych financií, ktorý predstavil minister práce minulý týždeň, je opäť nastavený tak, že platobná schéma je pre opatrovateľov absolútne nedôstojná. Nedokážeme ľudí dostať zo zahraničia späť domov a ľudia nedokážu dôstojne zaobstarať finančne svoje rodiny. Táto služba je tak kľúčová, že štát musí pomôcť a preto žiadame odklad odvodov," zdôrazňuje M. Lexmann.