Bratislava 16. mája(TASR) - Ženské francúzske mená sú často nesklonné, neplatí to však vždy. Podľa vzoru žena sa skloňujú mená zakončené na -a (Anna, Emma, Elisa), hoci tieto sú pre francúzštinu netypické. Podľa vzoru ulica sa skloňujú mená zakončené na -ia (Olivia) alebo -ie (Elodie), pričom v tých druhých sa „e“ nevyslovuje a pri skloňovaní sa vkladá „j“ [Elodi – Elodijou – Elodiji].Precíznejšie rozlišovanie si vyžadujú krstné mená zakončené na -e. Podľa príručky Karla Sekventa, Ako používať francúzske vlastné mená v spisovnej slovenčine, sa skloňujú (podľa vzoru žena) tie, v ktorých koncové „e“ nemení výslovnosť predchádzajúcej spoluhlásky, a neskloňujú sa tie, v ktorých „e“ výslovnosť mení. Do prvej skupiny patrí napr. Madeleine, Isabelle, Nicole, Jacqueline, Marianne, Charlotte. Do druhej Alice, Béatrice, Camille [Kamij], Monique, Nadege.Je teda správne napísať: Ešte predtým, ako sa Paul McCartney zosobášil s Lindou, mal vraj vzťah s istou Monique Le Vallierovou, ktorá je Michellinou matkou. Ale nie je správne: Počas debaty s Marine Le Penovou bol Macron arogantný a profesorský, čo je, na druhú stranu, pre francúzsky elektorát uisťujúce. Film Michaela Hanekeho Klaviristka v hlavnej úlohe s Isabelle Huppertovou sa uchádza o hlavnú cenu, Zlatú palmu 54. canneského festivalu. Bubackov syn sám akceptuje nedávne predčasné prepustenie bývalej teroristky RAF Brigitte Mohnhauptovej, odmieta však urobiť za všetkým hrubú čiaru skôr, než bude počuť od vrahov ospravedlnenie a vysvetlenie. Obci Ľubietová prispievali na výstavbu novej školy mnohí darcovia vrátane manželky prvého prezidenta Československej republiky pani Charlotte Garriqueovej.Podľa tohto pravidla by malo byť: s Marinou Le Penovou, s Isabellou Huppertovou, prepustenie Brigitty Mohnhauptovej vrátane Charlotty Garriqueovej.Ostatné ženské francúzske mená sú nesklonné. Tie zakončené na -i, -y, -o (Didi, Gaby, Coco); tie zakončené na spoluhlásku (Manon, Agnes, Edith, Ingrid) aj tie zakončené na -é alebo -ée (Renée, Aimée, Chloé).Dvojtvary možno tolerovať pri tých menách, ktoré majú aj sklonný dublet, napríklad Agnes – Agnesa, Edith – Edita. V tých prípadoch sa nepovažuje za chybu ani skloňovanie tvarov zakončených na spoluhlásku.Francúzske ženské priezviská priberajú v slovenčine príponu -ová a následne sa primerane skloňujú. V zložených priezviskách (Joliotová-Curiová) sa prechyľujú obe časti. Zložené krstné mená – rovnako ako v prípade zložených mužských mien – skloňujeme obe, každé podľa príslušného vzoru. Nesklonné súčasti takých mien ostávajú, samozrejme, nesklonné. Ak je druhé z mien mužské (Marie-Pierre), správa sa celé meno ako nesklonné.Zdá sa teda, že najväčší problém predstavuje skloňovanie mien typu Madeleine, ktoré sa v slovenských textoch často vnímajú ako nesklonné. Pričom v niektorých ustálených prípadoch znejú skloňované tvary naozaj cudzo (od Jacqueliny Kennedyovej, s Brigittou Bardotovou). Je to jedna zo situácií, keď musia médiá (redakcie) zvážiť, či chcú inovovať a formovať úzus, alebo sa im javí vhodnejšie ho rešpektovať napriek platným pravidlám.