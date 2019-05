USA nepodporili iniciatívu, ktorá má zabrániť násiliu na internete

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v stredu oznámila, že nepodpíše medzinárodnú dohodu, ktorá má za cieľ vytvoriť tlak na najväčšie internetové spoločnosti, aby zo svojich služieb odstránili násilnícky a extrémistický obsah. Píše o tom na svojej webovej stránke denník The New York Times.Biely dom sa odvolal na ochranu slobody prejavu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v stredu na summite v Paríži podpísali dohodu Christchurch Call, ktorá bola vytvorená po útokoch na dve mešity v meste Christchurch na Novom Zélande 15. marca. Pravicový extrémista vtedy usmrtil 51 ľudí a celý útok nakrúcal na video a vysielal na sociálnej sieti.Ardernová útoky z Christchurchu využila na to, aby získala podporu na zvýšenie ostražitosti s cieľom zabrániť šíreniu násilníckeho a extrémistického obsahu na najväčších internetových platformách. Na summite v Paríži sa zúčastnili viacerí svetoví lídri i poprední predstavitelia technologických spoločností.Spoločnosti Amazon, Facebook, Google, Microsoft a Twitter prisľúbili, že budú v rámci svojich služieb prísnejšie kontrolovať materiál, ktorý násilie podporuje alebo mu napomáha.Iniciatíva Christchurch Call nie je záväzná a nezahŕňa ani tresty pre spoločnosti, ktoré jej požiadavky nesplnia. Vlády krajín na celom svete však uvažujú nad zavedením nových zákonov a predpisov, čím sa zvyšuje tlak na technologické spoločnosti, aby preukázali, že sú schopné kontrolovať svoje služby.Spoločnosť Facebook v stredu oznámila, že sa rozhodla obmedziť prístup k službe živého vysielania (livestreamingu) na svojej platforme. Chce tak predchádzať nekontrolovateľnému zdieľaniu podobných násilných videozáznamov, aké streamoval páchateľ masakry v novozélandskom meste Christchurch.