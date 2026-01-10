Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

10. januára 2026

Macron chce na Ukrajinu vyslať 6-tisíc vojakov, nebudú však na fronte


Francúzsko možno vyšle na Ukrajinu 6-tisíc vojakov, ktorých plánuje umiestniť v tyle. Informuje o tom francúzsky denník Le Monde. Francúzsky prezident Emmanuel ...



france_russia_ukraine_war_98458 676x451 10.1.2026 (SITA.sk) - Francúzsko možno vyšle na Ukrajinu 6-tisíc vojakov, ktorých plánuje umiestniť v tyle. Informuje o tom francúzsky denník Le Monde.


Francúzsky prezident Emmanuel Macron usporiadal niekoľko dní po stretnutí "Koalície ochotných" v Paríži brífing, na ktorom predstavil plán nasadenia vojsk na Ukrajine.

Silou na posilnenie dôvery


Náčelník francúzskeho generálneho štábu obrany, generál Fabien Mandon, povedal, že francúzska armáda nebude ani intervenčnou, ani stabilizačnou silou. Namiesto toho ju nazval "silou na posilnenie dôvery ukrajinskej armády".

"Nebudeme na fronte, ale sme tam, aby sme podporili ukrajinskú armádu," citovali noviny Macrona.

Nie je dôvod dôverovať Trumpovi


Ako pre Le Monde povedal Jean-Louis Thierio, člen výboru pre obranu vo francúzskom parlamente, Macron dostal od Spojených štátov bezpečnostné záruky, podľa ktorých by Amerika údajne zasiahla, ak by Rusko porušilo prímerie. Thierio však povedal, že teraz je voči akýmkoľvek vyhláseniam zo strany Spojených štátov opatrný.

"Nie je dôvod dôverovať Donaldovi Trumpovi, najmä vzhľadom na to, že vyhráža sa mnohým latinskoamerickým krajinám a zaútočil na Venezuelu," povedala francúzska poslankyňa Mathilde Panotová.

Viac k téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Macron chce na Ukrajinu vyslať 6-tisíc vojakov, nebudú však na fronte © SITA Všetky práva vyhradené.

Francúzsky prezident
