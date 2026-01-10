|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 10.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dáša
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. januára 2026
Macron chce na Ukrajinu vyslať 6-tisíc vojakov, nebudú však na fronte
Tagy: Francúzsky prezident
Francúzsko možno vyšle na Ukrajinu 6-tisíc vojakov, ktorých plánuje umiestniť v tyle. Informuje o tom francúzsky denník Le Monde. Francúzsky prezident Emmanuel ...
Zdieľať
10.1.2026 (SITA.sk) - Francúzsko možno vyšle na Ukrajinu 6-tisíc vojakov, ktorých plánuje umiestniť v tyle. Informuje o tom francúzsky denník Le Monde.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron usporiadal niekoľko dní po stretnutí "Koalície ochotných" v Paríži brífing, na ktorom predstavil plán nasadenia vojsk na Ukrajine.
Náčelník francúzskeho generálneho štábu obrany, generál Fabien Mandon, povedal, že francúzska armáda nebude ani intervenčnou, ani stabilizačnou silou. Namiesto toho ju nazval "silou na posilnenie dôvery ukrajinskej armády".
"Nebudeme na fronte, ale sme tam, aby sme podporili ukrajinskú armádu," citovali noviny Macrona.
Ako pre Le Monde povedal Jean-Louis Thierio, člen výboru pre obranu vo francúzskom parlamente, Macron dostal od Spojených štátov bezpečnostné záruky, podľa ktorých by Amerika údajne zasiahla, ak by Rusko porušilo prímerie. Thierio však povedal, že teraz je voči akýmkoľvek vyhláseniam zo strany Spojených štátov opatrný.
"Nie je dôvod dôverovať Donaldovi Trumpovi, najmä vzhľadom na to, že vyhráža sa mnohým latinskoamerickým krajinám a zaútočil na Venezuelu," povedala francúzska poslankyňa Mathilde Panotová.
Zdroj: SITA.sk - Macron chce na Ukrajinu vyslať 6-tisíc vojakov, nebudú však na fronte © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron usporiadal niekoľko dní po stretnutí "Koalície ochotných" v Paríži brífing, na ktorom predstavil plán nasadenia vojsk na Ukrajine.
Silou na posilnenie dôvery
Náčelník francúzskeho generálneho štábu obrany, generál Fabien Mandon, povedal, že francúzska armáda nebude ani intervenčnou, ani stabilizačnou silou. Namiesto toho ju nazval "silou na posilnenie dôvery ukrajinskej armády".
"Nebudeme na fronte, ale sme tam, aby sme podporili ukrajinskú armádu," citovali noviny Macrona.
Nie je dôvod dôverovať Trumpovi
Ako pre Le Monde povedal Jean-Louis Thierio, člen výboru pre obranu vo francúzskom parlamente, Macron dostal od Spojených štátov bezpečnostné záruky, podľa ktorých by Amerika údajne zasiahla, ak by Rusko porušilo prímerie. Thierio však povedal, že teraz je voči akýmkoľvek vyhláseniam zo strany Spojených štátov opatrný.
"Nie je dôvod dôverovať Donaldovi Trumpovi, najmä vzhľadom na to, že vyhráža sa mnohým latinskoamerickým krajinám a zaútočil na Venezuelu," povedala francúzska poslankyňa Mathilde Panotová.
Viac k téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Macron chce na Ukrajinu vyslať 6-tisíc vojakov, nebudú však na fronte © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Francúzsky prezident
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Raši plánuje o predlžovaní mandátu predstaviteľov samospráv hovoriť aj s PS, Šimečka je ochotný o téme diskutovať
Raši plánuje o predlžovaní mandátu predstaviteľov samospráv hovoriť aj s PS, Šimečka je ochotný o téme diskutovať
<< predchádzajúci článok
Pellegrini, Fico a Raši sa stretli na spoločnom obede, diskutovali o domácich aj zahraničných otázkach – VIDEO, FOTO
Pellegrini, Fico a Raši sa stretli na spoločnom obede, diskutovali o domácich aj zahraničných otázkach – VIDEO, FOTO