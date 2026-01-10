|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 10.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dáša
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. januára 2026
Raši plánuje o predlžovaní mandátu predstaviteľov samospráv hovoriť aj s PS, Šimečka je ochotný o téme diskutovať
Téma predĺženia mandátu predstaviteľov samospráv od ďalšieho volebného obdobia by podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) ...
Zdieľať
10.1.2026 (SITA.sk) - Téma predĺženia mandátu predstaviteľov samospráv od ďalšieho volebného obdobia by podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) mohla ísť na druhú tohtoročnú schôdzu v parlamente, v marci či apríli 2026. Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Opakovane zdôraznil, že otázka predĺženia aktuálneho mandátu starostov, primátorov a predsedov samosprávnych krajov bola uzavretá.
"Je na tom dohoda koalície. Je súhlas aj Kresťanskodemokratického hnutia," uviedol Raši v súvislosti s predlžovaním mandátov od ďalšieho volebného obdobia. Avizoval, že plánuje diskutovať aj s Progresívnym Slovenskom. Predlžovanie ďalšieho volebného obdobia je podľa Rašiho požiadavkou regiónov. Volebné obdobie predstaviteľov samospráv by sa mohlo predlžovať z aktuálnych štyroch na päť rokov. Na zmenu je ale potrebná zmena ústavy.
Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka nevylúčil podporu pre tento návrh, je ochotný o tejto téme diskutovať. "Principiálne nehovorím nie, ale nie je to to, čo by malo teraz Slovensko urgentne riešiť," myslí si. Vyjadril potešenie nad tým, že sa upustilo od nápadu preložiť tohtoročné voľby do orgánov samospráv o rok neskôr. Raši poprel, že by témou bolo predlžovanie mandátov poslancov Národnej rady SR.
Zdroj: SITA.sk - Raši plánuje o predlžovaní mandátu predstaviteľov samospráv hovoriť aj s PS, Šimečka je ochotný o téme diskutovať © SITA Všetky práva vyhradené.
"Je na tom dohoda koalície. Je súhlas aj Kresťanskodemokratického hnutia," uviedol Raši v súvislosti s predlžovaním mandátov od ďalšieho volebného obdobia. Avizoval, že plánuje diskutovať aj s Progresívnym Slovenskom. Predlžovanie ďalšieho volebného obdobia je podľa Rašiho požiadavkou regiónov. Volebné obdobie predstaviteľov samospráv by sa mohlo predlžovať z aktuálnych štyroch na päť rokov. Na zmenu je ale potrebná zmena ústavy.
Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka nevylúčil podporu pre tento návrh, je ochotný o tejto téme diskutovať. "Principiálne nehovorím nie, ale nie je to to, čo by malo teraz Slovensko urgentne riešiť," myslí si. Vyjadril potešenie nad tým, že sa upustilo od nápadu preložiť tohtoročné voľby do orgánov samospráv o rok neskôr. Raši poprel, že by témou bolo predlžovanie mandátov poslancov Národnej rady SR.
Zdroj: SITA.sk - Raši plánuje o predlžovaní mandátu predstaviteľov samospráv hovoriť aj s PS, Šimečka je ochotný o téme diskutovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Horel kamión prevážajúci vozidlá, škoda bola predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur – FOTO
Horel kamión prevážajúci vozidlá, škoda bola predbežne vyčíslená na 150-tisíc eur – FOTO
<< predchádzajúci článok
Macron chce na Ukrajinu vyslať 6-tisíc vojakov, nebudú však na fronte
Macron chce na Ukrajinu vyslať 6-tisíc vojakov, nebudú však na fronte