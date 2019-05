Macron: Jadrovú dohodu s Iránom treba zachrániť

Na snímke hospodárstva Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 9. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že jadrovú dohodu s Iránom treba zachrániť. Zdôraznil, že signatári dohody by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, aby zaistili, že Teherán ju bude rešpektovať. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Macron povedal novinárom, žeFrancúzsky líder pred summitom Európskej únie v Rumunsku ocenil historickú dohodu z roku 2015, ktorá mala za cieľ zastaviť plány Iránu vyvinúť jadrové zbrane, a označil ju zaDodal však, že dohoda by mala byť doplnená ďalšími paktmi, ktoré by mali pod kontrolou vývoj rakiet v Iráne a tiež možnú destabilizujúcu úlohu tejto krajiny na Blízkom východe.Macron v čase vyostrenej rétoriky zaznievajúcej v posledných dňoch z Teheránu a Washingtonu vyzval signatárov, aby sasporu, aleIránsky prezident Hasan Rúhání v stredu oznámil, že Teherán čiastočne odstúpil od jadrovej dohody dosiahnutej v roku 2015.Dodal, že Irán prestal rešpektovať obmedzenia vo svojich jadrových aktivitách, stanovené v roku 2015 dohodou s mocnosťami, a že sa nebude obmedzovať dovtedy, kým veľmoci nenájdu spôsob, ako obísť obnovené sankcie Spojených štátov na Irán.Teherán nebude rešpektovať konkrétne tie obmedzenia, ktoré sa týkajú obohacovania uránu a zásob ťažkej vody.Podľa Iránu dané rozhodnutie je nevyhnutné pre "zabezpečenie práv krajiny a navrátenie rovnováhy" po tom, ako Washington pred rokom, 8. mája 2018, odstúpil od jadrovej dohody a uvalil na Irán nové sankcie. Tie znamenajú pre jeho ekonomiku tvrdý úder.Aj Európska únia ako celok zareagovala. Vyzvala Irán, aby rešpektoval medzinárodnú dohodu, a zdôraznila, že je stále odhodlaná pokračovať v obchodovaní s krajinou, aj napriek americkým sankciám uvaleným proti Teheránu.