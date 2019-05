Remišová: Zákon o pedagogických zamestnancoch by sa mal prerobiť

Na archívnej snímke Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 9. mája (TASR) – Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý vetoval prezident SR Andrej Kiska, bol šitý horúcou ihlou. Vo štvrtok to po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uviedla jeho podpredsedníčka Veronika Remišová (OĽaNO). Zároveň doplnila, že by sa zákon nemal prijať a mal by sa prepracovať.poznamenala Remišová. Podľa nej výsledkom bude, že nebudú spokojní pedagógovia, zriaďovatelia, a "hlavne to nebude slúžiť ani našim deťom, ktorým by to malo slúžiť".Remišová si myslí, že k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch nebolo ani poriadne pripomienkové konanie." povedala poslankyňa.Poslanec NR SR a člen školského parlamentného výboru Branislav Gröhling (SaS) potvrdil, že chce podať podnet v tejto súvislosti aj na Ústavný súd. "povedal Gröhling. Potvrdil, že sa bude snažiť zozbierať 30 poslaneckých podpisov, aby mohol tento podnet na súd podať.Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch má priniesť nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesionalizáciu výkonu pedagogickej a odbornej činnosti, prispôsobovanie ďalšieho vzdelávania potrebám škôl a školských zariadení, novú kategóriu odborného zamestnanca – kariérový poradca, či znižovanie úväzkov niektorých kategórií zamestnancov. Rozšíril sa o možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie na vyplácanie príplatkov v profesijnom rozvoji sa predĺžilo na sedem rokov, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania na triednictvo či sa zvýšil príplatok za jazykovú skúšku. "uviedol rezort školstva.Prezident vetoval zákon 17. apríla a navrhol, aby ho NR SR pri opätovnom prerokovaní neprijala ako celok. Prezident tvrdí, že schválený zákon nemá potrebnú kvalitu na to, aby sa stal funkčnou súčasťou vyváženého a stabilného právneho poriadku. Kiska poznamenal, že sa na neho obrátili viaceré subjekty pôsobiace v oblasti školstva a aj občania so žiadosťou o vrátenie zákona NR SR na opätovné prerokovanie.