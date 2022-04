Macron je podľa prieskumov víťazom francúzskych prezidentských volieb

Úradujúci francúzsky prezident Emmanuel Macron by mal podľa prieskumov zvíťaziť v nedeľňajšom druhom, rozhodujúcom kole prezidentských volieb so ziskom 57,6 až 58,2 percenta hlasov. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.





Jeho konzervatívna protikandidátka Marine Le Penová získala 41,8 až 42,4 percenta hlasov, píše AFP s odvolaním sa na prieskum pre francúzsku televíziu.Tento výsledok je tesnejší než v druhom kole prezidentských volieb v roku 2017. Macron vtedy nad Le Penovou zvíťazil so ziskom viac než 66 percent hlasov, pripomína AFP.Ak sa výsledky prieskumov potvrdia, Macron bude prvým prezidentom, ktorý získal druhé volebné obdobie od roku 2002, keď opätovne zvíťazil Jacques Chirac, píše AP. Bude však čeliť národu, ktorý je názorovo rozdelený a takisto sa bude usilovať získať väčšinu kresiel v parlamente v júnových parlamentných voľbách, konštatuje AFP.Volebné miestnosti boli otvorené do 19.00 h; vo väčších mestách až do ôsmej hodiny večer. Po 20.00 h sa skončilo moratórium a médiá už môžu publikovať prvé exit polly. Oficiálne výsledky sa očakávajú ešte v nedeľu večer.