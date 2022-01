Macron nepodporuje postoj USA a NATO, vo vzťahu s Ruskom preferuje dialóg

Elyzejský palác presadzuje dialóg

Ruské manévre na ukrajinskej hranici

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - V ukrajinskej kríze stále existuje priestor pre diplomaciu. Tvrdí to francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý naďalej presadzuje dialóg s Ruskom napriek náznakom poukazujúcim na potenciálnu vojnu.Tento postoj odzrkadľuje francúzsku tradíciu po druhej svetovej vojne raziť si svoju vlastnú geopolitickú cestu, odmietajúc sa slepo postaviť za Spojené štáty.Macron by mal v piatok rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V stredu sa v parížskom prezidentskom paláci uskutočnili rozhovory medzi francúzskymi, nemeckými, ruskými a ukrajinskými poradcami. Tie, zdá sa, poskytli všetkým stranám viac času, keďže sa dohodli, že sa opäť stretnú o dva týždne.Francúzska stratégia zameraná na diplomaciu však komplikuje snahy USA a NATO ukázať tvrdý a jednotný postoj voči Rusku. Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal povedal, že Macronov piatkový rozhovor s Putinom má dva ciele - pokračovať v dialógu a tlačiť na Rusko, aby objasnilo svoju pozíciu a zámery svojich vojenských manévrov.Moskva zhromaždila pri hraniciach s Ukrajinou približne 100-tisíc vojakov a na viacerých miestach v Rusku organizuje vojenské cvičenia. To viedlo Spojené štáty a ich spojencov v NATO k tomu, že sa pripravujú na najhoršie. Moskva však poprela, že by plánovala inváziu na Ukrajinu.