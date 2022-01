Šikuta sa obul do Mazáka. Za pošpinenie dobrého mena sudcu Najvyššieho súdu by mal niesť zodpovednosť, odkázal

Kriminalizácia sudca NS SR

Ospravedlnenie nestačí

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ničím nepodložené poškodzovanie mena Najvyššieho súdu SR (NS SR) musí prestať, a to najmä, ak prichádza zo strany justičných autorít. Vyhlásil to predseda NS SR Ján Šikuta.Reagoval tak na vyhlásenie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka k predsedovi trestnoprávneho kolégia NS SR Františkovi Moznerovi, ako aj na jeho následné kroky. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Šikuta považuje za neprípustné, ak vrcholný predstaviteľ súdnej rady v liste adresovanom predsedníčke Poradnej rady európskych sudcov kriminalizuje sudcu NS SR bez akýchkoľvek dôkazov.„Ospravedlnenie za takéto ničím nepodložené tvrdenia, vychádzajúce zo špekulácií, môže byť satisfakciou len vo vzťahu k poškodenému sudcovi, ak ten tak zváži, v žiadnom prípade však nie je spôsobilé reparovať naštrbené renomé najvyššieho súdu ako vrcholnej inštitúcie všeobecných súdov,“ uviedol šéf NS SR.Zároveň uviedol, že je presvedčený o spôsobilosti predsedu súdnej rady poznať dôsledky takéhoto konania a rovnako by mal byť pripravený za ne niesť patričnú zodpovednosť.„Takéto konanie nemôže zostať bez povšimnutia. V slušnej spoločnosti sa za takéto vyjadrenia poškodzujúce meno sudcu najvyššieho súdu, a teda aj inštitúcie ako takej smerom k európskym inštitúciám, vyvodzuje zodpovednosť,“ uzavrel Šikuta, ktorý o svojom postoji informoval aj ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (nom. SaS). Rovnako tak urobí aj smerom k predsedom Najvyšších súdov Európskej únie.Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák v liste z 15. decembra 2020 adresovanému predsedníčke Poradnej rady európskych sudcov napísal, že František Mozner je stále podozrivý z pokusu o spoluprácu s tými, ktorí sú vo väzbe za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Mazák súčasne požiadal predsedníčku, aby túto pasáž považovala za bezpredmetnú a neprihliadala na ňu.