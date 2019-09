Macron o migračnej politike: Francúzsko nemôže prijať všetkých

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 25. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron zostril v stredu svoju rétoriku voči imigrácii a vyhlásil, že Francúzsko "nemôže prijať všetkých".Ako pripomenula agentúra AFP, Macron minulý týždeň signalizoval tvrdší postoj k prisťahovalectvu tvrdením, že vláda sa musí snažiť robiť všetko pre to, aby krajná pravica nedokázala priťahovať voličov k sebe.uviedol Macron v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1 z New Yorku, kde sa zúčastňuje na 74. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.Macron poznamenal, že od prezidentských volieb v roku 2017 došlo vo Francúzsku k prudkému nárastu počtu ľudí žiadajúcich o azyl a podľa neho je potrebná oveľa užšia európska spolupráca.povedal.Podľa Macrona by sa mal čo najrýchlejšie udeliť azyl tým, ktorí majú právo na to, aby ich Francúzsko ochránilo. Na druhej strane dodal, že tých, ktorí do krajiny vstúpili nelegálne, je potrebné vysťahovaťs tým, že súčasné konania trvajú príliš dlho.Francúzsko prijalo vlani rekordných 122.743 žiadostí o azyl, čo je o 22 percent viac než v roku 2017.Macronovo vyjadrenie prichádza v čase, keď sa francúzsky parlament chystá budúci týždeň rokovať o migračnej politike. Národné zhromaždenie sa touto otázkou bude zaoberať v pondelok a v stredu Senát.Francúzsky prezident, ktorému sa jeho prvé funkčné obdobie skončí v roku 2022, si je vedomý, že jeho najväčším súperom zostáva Marine Le Penová a jej pravicové Národné združenie (RN), ktoré si svoju popularitu vybudovalo práve vďaka tvrdému protiimigračnému postoju.