Macron odsúdil stretnutie Orbána s Putinom, pri ktorom si podali ruky, nikto mu to však nemohol zakázať

27.10.2023 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil nedávne stretnutie maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským vodcom Vladimirom Putinom , pri ktorom si podali ruky. Informuje o tom portál denníka The Guardian.„V situácii, v ktorej sme s Ruskom, by sme nemali využívať tieto bilaterálne kontakty na vyjednávanie o veciach, ktoré by oslabili našu jednotu (o Ukrajine),“ povedal Macron po stretnutí lídrov Európskej únie (EÚ) v Bruseli.„Brusel nenapadol Maďarsko. Maďarsko urobilo suverénne rozhodnutie pripojiť sa k našej Európe... je to suverénna voľba, ktorá potom nesie obmedzenia, pretože všetci sme sa rozhodli delegovať suverenitu našej Európe. My všetci,“ prízvukoval francúzsky prezident.Nikto nemohol podľa Macrona zakázať Orbánovi robiť to, čo urobil, ale stretnutie s najväčším nepriateľom Európy by sa malo zorganizovať po konzultácii s členskými štátmi a lídrami EÚ. Pred nimi mu to stretnutie podľa jeho slov aj vytkol.„Nie je absolútne potrebné zakazovať hlave štátu alebo vláde ísť jedným alebo druhým smerom. Nás to nešokuje. Z úcty a lojality žiadam, aby sme sa koordinovali vopred a koordinovali potom,“ uviedol.