Macron opäť pripustil vyslanie vojakov na Ukrajinu a varoval pred prejavovaním akýchkoľvek známok slabosti voči Rusku

15.3.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval západné mocnosti pred prejavovaním akýchkoľvek známok slabosti voči Rusku, keď vo štvrtok zopakoval svoj postoj, že vyslanie západných jednotiek na Ukrajinu by nemalo byť vylúčené, hoci podľa neho si to dnešná situácia nevyžaduje.V rozhovore pre francúzsku národnú televíziu TF1 a France 2 sa Macrona spýtali na vyhliadky vyslania západných vojakov na Ukrajinu, čo verejne uviedol minulý mesiac v komentároch, ktoré vyvolali odpor zo strany ostatných európskych lídrov, ktorí zdôraznili, že to neplánujú urobiť. „Dnes v takej situácii nie sme," povedal, no dodal, že „všetky tieto scenáre sú možné".Macron, ktorý je vrchným veliteľom francúzskych ozbrojených síl, odmietol opísať, v akej situácii by bolo Francúzsko pripravené vyslať vojakov. Povedal, že zodpovednosť za podnietenie takéhoto kroku bude niesť Moskva. „To by sme neboli my," povedal Macron a dodal, že Francúzsko nepovedie ofenzívu na Ukrajine proti Rusku.Zároveň však povedal: „Dnes, aby bol na Ukrajine mier, nesmieme byť slabí." Rusko-ukrajinskú vojnu označil za „existenčnú“ pre Francúzsko a Európu.