Rusi majú primerané rezervy na ďalšie zintenzívnenie útočných operácií. Budú im stačiť na ničenie ukrajinskej obrany?

15.3.2024 (SITA.sk) - Rusi nasadzujú taktické a operačné zálohy, aby podporili a zintenzívnili útočné operácie na východe Ukrajiny, kým Ukrajinci nedostanú pomoc zo Západu. V najnovšej aktualizácii o vojne na Ukrajine to uviedli analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Analytici naznačujú, že ruské sily pravdepodobne vyčlenia taktické a operačné zálohy do nepriateľských akcií na východnej Ukrajine, aby udržali a prípadne zvýšili tempo prebiehajúcich útočných operácií.Chcú tak zabrániť ukrajinským silám stabilizovať frontovú líniu, hlavne v smere na Lyman , pri Bachmute , ako aj na západe a juhozápade Doneckej oblasti Mnohé z týchto záloh sú podľa ISW určené skôr na použitie pri predpokladanom ruskom prelomení ukrajinskej obrany, než na podporu prebiehajúcich ruských útočných operácií zameraných na destabilizáciu obranných pozícií Ukrajiny.Ruské sily majú podľa analytikov naďalej primerané rezervy na ďalšie zintenzívnenie útočných operácií, no tieto zálohy zrejme nebudú stačiť na to, aby okupantom umožnili ničiť ukrajinskú obranu.Správa tiež poznamenáva, že schopnosť Ruska dosiahnuť významné zisky naďalej závisí od úrovne západnej podpory Ukrajine a ďalšie oneskorenia v poskytovaní bezpečnostnej pomoci zvýšia riziko operačne významných ruských ziskov z dlhodobého hľadiska.