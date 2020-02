Macron považuje dištancovanie sa Európskej únie od Ruska za vážnu chybu

Dištancovanie je chyba

Putin prekrúca históriu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že dištancovanie sa Európskej únie od Ruska je "vážnou chybou". Ide do značnej miery o prekvapivé vyhlásenie, keďže v minulosti bol Macron k súčasnému ruskému režimu kritický.Nejde však o prvé jeho takéto vyjadrenie, o potrebe utužovať vzťahy s Moskvou hovorí francúzsky prezident už niekoľko týždňov. Podľa niektorých analytikov sa tak snaží rozohrávať vlastné geopolitické hry a takticky sa usiluje posilniť svoju úlohu v medzinárodných vzťahoch."Myslím si, že je vážnou chybou dištancovať sa od časti Európy (Ruska - pozn. SITA) len preto, že s ňou úplne nesúhlasíme," povedal v utorok Macron pred študentmi Jagellonskej univerzity vo Varšave."Som presvedčený, že architektúru stability, mieru a dôvery môžeme v Európe vybudovať len vtedy, ak sa budeme rozprávať s Ruskom," vyhlásil Macron, ktorý je už druhým dňom na štátnej návšteve Poľska.Francúzsky prezident nezabudol dodať, že má pochopenie pre stanovisko Poľska, ktoré veľmi rozhorčili nedávne vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina, že je to práve Varšava, kto údajne významnou mierou prispel k vypuknutiu 2. svetovej vojny.Veľká väčšina historikov, ktorí sa následne k tejto téme vyjadrovali, sa zhodla na tom, že Putin nehoráznym spôsobom prekrúca históriu.Macron v tejto súvislosti vo Varšave pripustil, že Rusko sa pokúša o "historický revizionizmus" obdobia 2. svetovej vojny, pred čím by sa mala mať Európa na pozore. Popri snahe o dobré vzťahy s Ruskom preto podľa Macrona netreba tejto krajine "ustupovať a zabúdať na to, čo robila a čo robí".