Prokurátor vyhlásil, že brat samovražedného útočníka v Manchestri je rovnako vinný ako páchateľ

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Mladší brat samovražedného útočníka, ktorý zabil 22 ľudí na koncerte Ariany Grande v Manchestri, je rovnako vinný ako samotný páchateľ. Vyhlásil to v utorok na začiatku jeho procesu britský prokurátor Duncan Penny.Dvadsaťdvaročný Hashem Abedi čelí obvineniam z vrážd, jedného pokusu o vraždu a zo spiknutia sa s bratom Salmanom Abedim, ktorý zomrel, keď odpálil bombu pri vstupe do haly Manchester Arena 22. mája 2017. Pri útoku prišlo o život 22 ľudí a viac než 260 ďalších utrpelo zranenia.Prokurátor uviedol, že bratia čin "mesiace plánovali" a zhromažďovali spolu materiál na výrobu bômb. “Dôkazy naznačujú, že obžalovaný je rovnako zodpovedný za zločiny, ktoré viedli k mnohým úmrtiam, vážnym zraneniam a škodám, ako jeho mŕtvy brat, ktorý odpálil bombu," povedal Penny. Proces by mal trvať osem týždňov. Hashem všetky obvinenia odmieta.