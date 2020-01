Macron považuje odchod Veľkej Británie z Európskej únie varovný signál

Kritika brexitovej kampane

Prechodné obdobie

31.1.2020 - Piatkový odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) je podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona varovným signálom, ktorý by mal prinútiť úniu, aby sa zlepšila.Európski občania podľa neho viac ako inokedy potrebujú zjednotenú Európu, aby obránila ich záujmy pred veľmocami ako Čína a Spojené štáty americké a vysporiadala sa s výzvami, ako sú klimatické zmeny, migrácia a technologické zmeny."Tento odchod je šok," vyjadril sa Macron na margo brexitu v prejave, ktorý odvysielala televízia. "Je to historický varovný signál, ktorý musí vypočuť každá naša krajina, celá Európa, a ktorý nás donúti sa zamyslieť," povedal.Macron okrem iného skritizoval "lži, preháňanie a zjednodušovanie", ktoré sprevádzali britskú brexitovú kampaň v roku 2016. Ako tiež uznal, "príliš často sme z Európy urobili obetného baránka pre naše vlastné ťažkosti". Zároveň však vyzval na realizáciu "jasnejšieho európskeho projektu", ktorý by bol pre občanov jednoduchší a relevantnejší."Je to smutný deň, neskrývajme to. Ale je to deň, ktorý nás tiež musí viesť k tomu, aby sme veci videli inak," povedal tiež francúzsky prezident.Macron podľa svojich slov čoskoro vycestuje do pobrexitovej Británie v nádeji, že vybudujú nový vzťah, ktorý je "taký úzky, ako je možné".Brexit si Briti odhlasovali v referende v roku 2016. Veľká Británia oficiálne opustí EÚ v piatok o polnoci stredoeurópskeho času, teda o 23:00 tamojšieho času. Do konca roka 2020 bude trvať takzvané prechodné obdobie, počas ktorého by sa Británia a EÚ mali dohodnúť na budúcom vzájomnom vzťahu. Počas tohto 11-mesačného obdobia bude Británia dodržiavať všetky pravidlá únie.Spojené kráľovstvo je prvou krajinou, ktorá opúšťa európsky blok. Do únie patrila 47 rokov.