Macron predstavil zmeny v systéme zdravotníckej starostlivosti

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 18. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavil v utorok plány zmien v systéme zdravotníckej starostlivosti, aby bol efektívnejší a udržateľný v nasledujúcich 50 rokoch.Macron oznámil organizačné zmeny v nemocniciach, pri nábore lekárov a lepšom využití digitálnych technológií s cieľom poskytovať zdravotnícku starostlivosť pacientom po celej krajine bez ohľadu na to, kde žijú, uviedla agentúra AP.Francúzsky prezident uviedol, že "mnohí naši susedia nám závidia dokonalosť nášho systému zdravotníckej starostlivosti. Sme oddaní nášmu modelu, ktorý spája nemocničnú medicínu - štátnu a súkromnú, a súkromnú lekársku prax".Francúzsko sa ocitlo na čele rebríčka v správe Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) porovnávajúcej 191 krajín v roku 2000.Francúzsky systém zdravotníckej starostlivosti však zápasí so stúpajúcimi výdavkami a nedostatkom lekárov v niektorých vidieckych regiónoch a chudobných štvrtiach.