O kreslo starostu Devínskej Novej Vsi chcú zabojovať piati kandidáti

Bratislava 18. septembra (TASR) - Na starostu bratislavskej Devínskej Novej Vsi podali kandidatúru piati uchádzači. Pre TASR to uviedla zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre tohtoročné komunálne voľby Mária Novysedláková. Ide však zatiaľ o neoficiálny počet, oficiálni kandidáti budú známi až po ich zaregistrovaní.," poznamenala Novysedláková. Tie sa však po registrovaní uchádzačov môžu i nemusia líšiť. Platí to aj v prípade kandidátov na poslancov. O mandát v miestnom zastupiteľstve prejavilo podaním kandidačnej listiny záujem 44 uchádzačov. Oficiálni kandidáti na post starostu o poslancov by mali byť známi a zverejnení do 16. októbra.Po tohtoročných novembrových voľbách by malo dôjsť na poste šéfa miestnej samosprávy k výmene. Súčasný starosta Milan Jambor totiž obhajovať svoju funkciu neplánuje. O starostovské devínskonovoveské kreslo sa uchádza napríklad Dárius Krajčír z miestneho úradu, do volieb ide ako kandidát s podporou koalície SaS, Sme rodina a Nova. Záujem kandidovať má aj súčasný miestny poslanec Rastislav Tešovič, kandiduje ako nezávislý. Kandidatúru potvrdil aj bratislavský mestský poslanec Peter Hanulík. O priazeň voličov sa uchádza ako nezávislý.