Macron pricestoval na návštevu Dánska, bude hovoriť o obrane

Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 28. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestoval v utorok na dvojdňovú návštevu Dánska, dúfajúc v posilnenie vzťahov, ktoré potrebuje pre presadzovanie idey užšie zomknutejšej EÚ.Macron chce, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú obranu, tvrdiac, že bezpečnosť starého svetadielu by nemala ležať priveľmi na pleciach Spojených štátov.Dánsko má v rámci svojich vzťahov v Únii špeciálnu klauzulu o obrane, čo znamená, že sa nezúčastňuje na vojenských záležitostiach tohto bloku, uvádza agentúra AP. Dánska vláda a väčšina tamojších zákonodarcov si praje, aby sa predmetné opatrenie odstránilo, ale zdráha sa o tom vypísať referendum.Dáni v referende v roku 1993 získali opcie od kľúčových strán presadzujúcich politiku Európskej únie vrátane otázok obrany a zdieľanej euromeny. Niekoľko dánskych vlád bolo za zbavenie sa obranných opcií a ohľadom toho sa uskutočnili aj dve referendá, ale ani jedno nebolo úspešné.Macrona privítala na kodanskom letisku dánska kráľovná Margaréta II.; francúzsky prezident následne rokoval s dánskym premiérom Larsom Rasmussenom. Macron položil veniec k pamätníku padlých dánskych vojakov a neskôr sa zúčastní na diskusii so študentmi. V stredu sa šéf Elyzejského paláca presunie na dva dni do fínskej metropoly Helsinki, kde sa stretne so svojím fínskym náprotivkom Saulim Niinistöom a fínskym premiérom Juhom Sipiläom.