Rozlúčka s emeritným biskupom D. Kaľatom bude v stredu v Trnave

Bratislava/Trnava 28. augusta (TASR) - Pohrebná rozlúčka s emeritným biskupom Dominikom Kaľatom bude v stredu 29. augusta v Trnave. Bývalý pomocný biskup nemeckej arcidiecézy Freiburg im Breisgau zomrel v piatok 24. augusta vo veku 93 rokov v Ivanke pri Dunaji. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS).Veriaci budú môcť v stredu jednotlivo pristupovať k rakve a vzdať poslednú úctu telesným pozostatkom biskupa v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave od 9.00 h.uviedla KBS. Potom budú telesné pozostatky Kaľatu uložené v krypte pod Katedrálou svätého Jána Krstiteľa.Dominik Kaľata sa narodil 19. mája 1925 v Novej Belej v Poľsku. Základnú školu navštevoval v rodnej obci, počas strednej školy navštevoval gymnázium v Levoči. Po jeho skončení vstúpil 31. júla 1943 do Spoločnosti Ježišovej, noviciát absolvoval v Ružomberku (1943 - 1945). V noci z 13. na 14. apríla 1950 ho odvliekli do koncentračného tábora v Bohosudove. Tri a pol roka pôsobil v takzvaných pomocných technických práporoch. Počas tohto obdobia si dokončil teologické štúdium a 12. augusta 1951 ho tajne vysvätili za kňaza.Biskup Ján Chryzostom Korec ho 9. septembra 1955 vysvätil za biskupa podzemnej cirkvi. V januári 1960 bol zatknutý. Odsúdili ho na štyri roky väzenia, po niekoľkomesačnej väzbe mu zvyšok trestu odpustili. Po prepustení pracoval ako elektrikár a pokračoval v tajnej pastorácii, svätil kňazov a 18. mája 1961 tajne vysvätil za biskupa Petra Dubovského.V roku 1963 ho znova zatkli a odsúdili na štyri roky väzenia, ku ktorým pridali aj amnestované roky z predchádzajúceho rozsudku. Na slobodu ho prepustili až v máji 1968. V marci 1969 vycestoval do Rakúska, čím sa začala jeho emigrantská fáza života. Štúdium teológie si doplnil na teologickej fakulte v Innsbrucku (1969 - 1974), tu pokračoval v postgraduálnom štúdiu a v júni 1974 získal doktorát teológie. Krátko nato sa stal predstaveným v dome slovenských jezuitov v Staufene-Grunerne v Nemecku.Od roku 1976 aktívne vypomáhal aj nemeckým veriacim v arcidiecéze Freiburg im Breisgau, stal sa tam pomocným biskupom. V rokoch 1991 - 1992 prednášal hermeneutiku a základnú teológiu v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.