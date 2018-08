Macron sa opäť zasadil za projekt európskej obrany

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 27. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok opäť zasadil za projekt európskej obrany. Bezpečnosť kontinentu by podľa neho nemala závisieť od Spojených štátov.aby sme zaručili bezpečnosť Európy, a teda jej zvrchovanosť, uviedol Macron v Paríži v prejave pred francúzskymi veľvyslancami.Jeho prejav bol zameraný na stanovenie plánu francúzskej diplomacie pre budúci rok, informovala agentúra AP.Macron poznamenal, že diskusie o spolupráci v oblasti obrany by mali zahŕňať všetky európske krajiny a Rusko, a to za predpokladu, že sa dosiahne pokrok s Moskvou v otázke Ukrajiny.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii varoval pred možným oslabením transatlantickej spolupráce a pred rizikami súvisiacimi s projektom spoločnej európskej obrany.Stoltenberg zdôraznil, že podporuje snahy smerujúce k posilneniu obranných kapacít Európskej únie. Podľa neho ide ospoločnej transatlantickej obrany.Európska únia by sa však mala v tomto smere vyvarovať rizika zdvojovania aktivít, ktoré už v súčasnosti vykonáva Severoatlantická aliancia, varoval Stoltenberg.Pripomenul tiež, že po odchode Británie z EÚ budú až 80 percent rozpočtu NATO zabezpečovať mimoeurópski členovia Aliancie.varoval Stoltenberg.