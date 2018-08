Poslanci Košického kraja schválili projekt Krajskej futbalovej ligy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 27. augusta (TASR) – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo v pondelok projekt a spôsob financovania novej Krajskej futbalovej ligy (KFL). Tá sa bude konať v mesiacoch január až marec 2019.KFL - Zimný pohár predsedu KSK po dohode s KSK zorganizuje Východoslovenský futbalový zväz (VsFZ).informoval Úrad KSK.Podľa počtu prihlásených tímov bude zvolený model organizácie novej ligy – buď skupinový, alebo vyraďovací systém, prípadne kombinácia oboch systémov. Registrácia futbalových mužstiev potrvá do 31. októbra 2018.V rámci financovania zo strany KSK bude hradené odmeňovanie rozhodcov na úrovni 220 eur na jeden zápas a prenájom multifunkčných ihrísk, plánovaný v mestách Spišská Nová Ves, Moldava nad Bodvou, Košice, Trebišov, Michalovce a Sátoraljaújhely. Suma prenájmu na jeden futbalový zápas sa pohybuje od 20 do 120 eur. Úrad KSK uviedol príklad, že v prípade účasti 192 futbalových mužstiev a modeli 193 odohraných zápasov by dôsledok pre rozpočet KSK mohol predstavovať sumu 63.725 eur.V roku 2019 je plánovaná aj študentská liga KFL pre stredné školy na území kraja, a to vo forme okresných súťaží. Víťazi jednotlivých skupín sa stretnú na finálovom turnaji. Okresné súťaže sa budú hrať na multifunkčných ihriskách alebo v telocvičniach zapojených stredných škôl. Školy ako motivačnú odmenu dostanú od KSK sadu dresov a futbalové lopty. Aj v tomto prípade by išlo o položku v krajskom rozpočte pre budúci rok.Vytvorenie KFL patrilo k predvolebným prioritám súčasného predsedu KSK Rastislava Trnku. Futbalovým mužstvám má poskytnúť možnosti kvalitnej zimnej prípravy, časť projektu je zameraná na študentov stredných škôl.