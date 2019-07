Macron sa snaží zachrániť jadrovú dohodu s Iránom do 15. júla

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že sa usiluje o obnovenie dialógu medzi Iránom a západnými partnermi do 15. júla, aby zmiernil napätie v regióne, napísala agentúra AP.Macronova kancelária vo vyhlásení uviedla, že francúzsky prezident v sobotu viac ako hodinu hovoril so svojím iránskym náprotivkom Hasanom Rúháním kvôli patovej situácii medzi Teheránom a USA.Macron vyjadrildohody z roku 2015, zameranej na obmedzenie iránskych jadrových ambícií. Povedal, že odteraz až do 15. júla bude hľadať možnosti pre obnovenie dialógu medzi všetkými stranami.Agentúra AP doplnila, že Irán môže byť v nedeľu pripravený na zvýšenie obohacovania uránu nad úroveň vyplývajúcu z dohody. V nedeľu totiž uplynie lehota stanovená iránskym prezidentom Rúháním pre Európu, aby ponúkla nové podmienky dohody.Irán 8. mája oznámil pozastavenie plnenia svojej časti záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody, známej aj ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA) a uzavretej so Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou, Nemeckom a EÚ. Irán sa ňou zaviazal zastaviť svoj jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. Teherán oznámil pozastavenie po tom, čo vlani od jadrovej dohody odstúpili Spojené štáty a na Irán znovu uvalili sankcie.