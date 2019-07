USA požiadali Nemecko o podporu v boji proti IS v Sýrii

Príslušníci 122. pešieho práporu 12. mechanizovanej pešej brigády nemeckého Bundeswehru. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. júla (TASR) - Spojené štáty požiadali Nemecko o podporu v boji proti zvyškom teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vyslaním pozemných jednotiek, ktoré by podporili Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v severovýchodnej Sýrii, informovala agentúra DPA.Mimoriadny americký vyslanec pre Sýriu James Jeffrey chce, aby nemecká vláda vyslala výcvikové sily, logistických expertov a technických pracovníkov z Bundeswehru.povedal Jeffrey, dodajúc že odpoveď Nemecka očakáva do konca mesiaca.Americké jednotky podporujú alianciu SDF, ktorá zahŕňa kurdské milície YPG a ďalšie povstalecké skupiny. Oddiely SDF dobyli poslednú baštu IS v Sýrii v marci, no radikálni islamisti sú ešte stále aktívni.Americký prezident Donald Trump v decembri minulého roku oznámil, že má v úmysle stiahnuť zo Sýrie všetky americké jednotky, hoci neskôr Biely dom uviedol, že USA zatiaľ ponechajú v krajine 400 vojakov.USA odvtedy pracujú na zabezpečení väčšej podpory zo strany 80 spojencov v koalícii proti IS, vrátane Nemecka, nakoľko americké jednotky sa začínajú z regiónu sťahovať.Nemecko podporuje operácie medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS zvonka, poskytnutím prieskumných lietadiel Tornado a tankovacieho lietadla a výcvikom vojakov v Iraku.Nasadenie nemeckých vojakov sa malo pôvodne skončiť 31. októbra tohto roka. Nemecká vláda však rozhodla, že misiu predĺži o ďalší rok. Tento krok musí ešte schváliť nemecký parlament, ktorý o tom začne rokovať najskôr v septembri.