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14. júla 2026
Macron ukázal silu armády aj jednotu Európy, Zelenskyj bol čestným hosťom osláv
Najväčšia vojenská prehliadka v dejinách francúzskeho štátneho sviatku zdôraznila podporu Ukrajine a rastúce prezbrojovanie Európy. Francúzsko si v utorok pripomenulo štátny sviatok
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14.7.2026 (SITA.sk) - Najväčšia vojenská prehliadka v dejinách francúzskeho štátneho sviatku zdôraznila podporu Ukrajine a rastúce prezbrojovanie Európy.
Francúzsko si v utorok pripomenulo štátny sviatok Dňa dobytia Bastily najväčšou vojenskou prehliadkou vo svojej histórii.
Prezident Emmanuel Macron využil podujatie na demonštráciu vojenskej sily krajiny, podpory Ukrajine a rastúcej jednoty európskych spojencov v čase pokračujúcej ruskej invázie.
Čestným hosťom osláv bol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na prehliadke sa zúčastnili aj nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a ďalšie dve desiatky hláv štátov a vlád.
Podujatie nasledovalo len deň po samite koalície ochotných v Paríži, na ktorom spojenci Kyjeva prisľúbili ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine.
Po tradičnej trase medzi Víťazným oblúkom a Námestím svornosti (Place de la Concorde) pochodovalo takmer 6 700 vojakov, pričom nad Parížom preletelo 98 lietadiel a 31 vrtuľníkov. Súčasťou prehliadky bolo aj 315 vojenských vozidiel.
Významné miesto dostalo približne 500 vojakov z krajín koalície ochotných. Za nimi symbolicky pochodovalo aj 25 ukrajinských vojakov.
„To, čo dnes pochoduje ulicami Paríža, je Európa zjednotená a odhodlaná podporovať Ukrajinu tvárou v tvár Rusku – Európa, ktorá si verí,“ vyhlásila námestníčka francúzskeho ministra obrany Alice Rufoová.
Macron deň pred prehliadkou vyhlásil, že Európa musí byť pripravená brániť slobodu a právny štát aj za cenu obetí.
Francúzsky prezident dlhodobo presadzuje myšlienku strategickej autonómie Európy a znižovania jej závislosti od Spojených štátov v oblasti obrany.
„Áno, mier je naším cieľom. Áno, vážime si slobodu a právny štát. A áno, sme pripravení bojovať na ich obranu. Vždy, a ak bude treba, aj za cenu krvi,“ povedal Macron.
Prehliadka sa konala v čase rastúceho napätia v Európe aj na Blízkom východe. Francúzsko zároveň pokračuje vo vojenskej podpore Ukrajiny vrátane dodávok stíhačiek Mirage 2000.
Na utorkovej prehliadke sa na ich pilotovaní podieľali aj ukrajinskí piloti vycvičení vo Francúzsku.
„Je to fyzické stelesnenie strategickej solidarity medzi našimi krajinami,“ uviedol náčelník generálneho štábu francúzskych ozbrojených síl Fabien Mandon.
Zdroj: SITA.sk - Macron ukázal silu armády aj jednotu Európy, Zelenskyj bol čestným hosťom osláv © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko si v utorok pripomenulo štátny sviatok Dňa dobytia Bastily najväčšou vojenskou prehliadkou vo svojej histórii.
Prezident Emmanuel Macron využil podujatie na demonštráciu vojenskej sily krajiny, podpory Ukrajine a rastúcej jednoty európskych spojencov v čase pokračujúcej ruskej invázie.
Čestný hosť Zelenskyj
Čestným hosťom osláv bol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na prehliadke sa zúčastnili aj nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a ďalšie dve desiatky hláv štátov a vlád.
Podujatie nasledovalo len deň po samite koalície ochotných v Paríži, na ktorom spojenci Kyjeva prisľúbili ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine.
Po tradičnej trase medzi Víťazným oblúkom a Námestím svornosti (Place de la Concorde) pochodovalo takmer 6 700 vojakov, pričom nad Parížom preletelo 98 lietadiel a 31 vrtuľníkov. Súčasťou prehliadky bolo aj 315 vojenských vozidiel.
Aj ukrajinskí vojaci
Významné miesto dostalo približne 500 vojakov z krajín koalície ochotných. Za nimi symbolicky pochodovalo aj 25 ukrajinských vojakov.
„To, čo dnes pochoduje ulicami Paríža, je Európa zjednotená a odhodlaná podporovať Ukrajinu tvárou v tvár Rusku – Európa, ktorá si verí,“ vyhlásila námestníčka francúzskeho ministra obrany Alice Rufoová.
Za cenu krvi
Macron deň pred prehliadkou vyhlásil, že Európa musí byť pripravená brániť slobodu a právny štát aj za cenu obetí.
Francúzsky prezident dlhodobo presadzuje myšlienku strategickej autonómie Európy a znižovania jej závislosti od Spojených štátov v oblasti obrany.
„Áno, mier je naším cieľom. Áno, vážime si slobodu a právny štát. A áno, sme pripravení bojovať na ich obranu. Vždy, a ak bude treba, aj za cenu krvi,“ povedal Macron.
Piloti z Ukrajiny
Prehliadka sa konala v čase rastúceho napätia v Európe aj na Blízkom východe. Francúzsko zároveň pokračuje vo vojenskej podpore Ukrajiny vrátane dodávok stíhačiek Mirage 2000.
Na utorkovej prehliadke sa na ich pilotovaní podieľali aj ukrajinskí piloti vycvičení vo Francúzsku.
„Je to fyzické stelesnenie strategickej solidarity medzi našimi krajinami,“ uviedol náčelník generálneho štábu francúzskych ozbrojených síl Fabien Mandon.
Zdroj: SITA.sk - Macron ukázal silu armády aj jednotu Európy, Zelenskyj bol čestným hosťom osláv © SITA Všetky práva vyhradené.
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