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14. júla 2026

Policajtku z Prešova obvinili zo zneužitia právomoci, mala poskytovať neoprávnené údaje


Tagy: hovorkyňa policajnej inšpekcie Zneužitie právomoci

Policajtka je obvinená zo zneužívania právomoci verejného činiteľa súbežne s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi. Vyšetrovateľ



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14.7.2026 (SITA.sk) - Policajtka je obvinená zo zneužívania právomoci verejného činiteľa súbežne s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi.


Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (UIS) vzniesol 6. júla obvinenie voči poručíkovi Diane T., ktorá je služobne zaradená na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru v Prešove. Policajtka je obvinená zo zneužívania právomoci verejného činiteľa súbežne s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi.

Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, Diana T. mala v mesiacoch december 2022 a február 2024 bez relevantného služobného dôvodu vykonať v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR lustrácie spolu 67 osôb. Išlo o osobné údaje, ktoré následne poskytla neoprávneným osobám. Podľa vyšetrovateľa obvinená poskytla tretej osobe neoprávnený prospech tým, že jej umožnila získať osobné údaje, ktoré by si iným spôsobom nevedela zadovážiť.

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„Týmto konaním porušila zákon o ochrane osobných údajov a zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ako aj Zákon o Policajnom zbore,“ uviedla Dobiášová.


Zdroj: SITA.sk - Policajtku z Prešova obvinili zo zneužitia právomoci, mala poskytovať neoprávnené údaje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa policajnej inšpekcie Zneužitie právomoci
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