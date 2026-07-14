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14. júla 2026
Policajtku z Prešova obvinili zo zneužitia právomoci, mala poskytovať neoprávnené údaje
Policajtka je obvinená zo zneužívania právomoci verejného činiteľa súbežne s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi. Vyšetrovateľ
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14.7.2026 (SITA.sk) - Policajtka je obvinená zo zneužívania právomoci verejného činiteľa súbežne s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (UIS) vzniesol 6. júla obvinenie voči poručíkovi Diane T., ktorá je služobne zaradená na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru v Prešove. Policajtka je obvinená zo zneužívania právomoci verejného činiteľa súbežne s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi.
Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, Diana T. mala v mesiacoch december 2022 a február 2024 bez relevantného služobného dôvodu vykonať v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR lustrácie spolu 67 osôb. Išlo o osobné údaje, ktoré následne poskytla neoprávneným osobám. Podľa vyšetrovateľa obvinená poskytla tretej osobe neoprávnený prospech tým, že jej umožnila získať osobné údaje, ktoré by si iným spôsobom nevedela zadovážiť.
„Týmto konaním porušila zákon o ochrane osobných údajov a zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ako aj Zákon o Policajnom zbore,“ uviedla Dobiášová.
Zdroj: SITA.sk - Policajtku z Prešova obvinili zo zneužitia právomoci, mala poskytovať neoprávnené údaje © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (UIS) vzniesol 6. júla obvinenie voči poručíkovi Diane T., ktorá je služobne zaradená na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru v Prešove. Policajtka je obvinená zo zneužívania právomoci verejného činiteľa súbežne s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi.
Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, Diana T. mala v mesiacoch december 2022 a február 2024 bez relevantného služobného dôvodu vykonať v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR lustrácie spolu 67 osôb. Išlo o osobné údaje, ktoré následne poskytla neoprávneným osobám. Podľa vyšetrovateľa obvinená poskytla tretej osobe neoprávnený prospech tým, že jej umožnila získať osobné údaje, ktoré by si iným spôsobom nevedela zadovážiť.
„Týmto konaním porušila zákon o ochrane osobných údajov a zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ako aj Zákon o Policajnom zbore,“ uviedla Dobiášová.
Zdroj: SITA.sk - Policajtku z Prešova obvinili zo zneužitia právomoci, mala poskytovať neoprávnené údaje © SITA Všetky práva vyhradené.
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