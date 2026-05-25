|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Urban
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. mája 2026
Macron varoval Lukašenka pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine, zdôraznil riziká pre Bielorusko
Tagy: Bieloruský prezident Francúzsky prezident Ruská raketa Orešník Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Varovanie zaznelo počas prvého zaznamenaného telefonátu medzi oboma lídrami od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, ktorá bola čiastočne spustená z bieloruského územia. Francúzsky prezident
Zdieľať
25.5.2026 (SITA.sk) - Varovanie zaznelo počas prvého zaznamenaného telefonátu medzi oboma lídrami od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, ktorá bola čiastočne spustená z bieloruského územia.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, kľúčového spojenca Ruska, pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine, uviedol zdroj blízky Macronovi.
Varovanie zaznelo počas prvého zaznamenaného telefonátu medzi oboma lídrami od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, ktorá bola čiastočne spustená z bieloruského územia.
Macron „zdôraznil riziká pre Bielorusko, ak sa nechá vtiahnuť do ruskej vojny agresie proti Ukrajine,“ povedal zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite. „Tiež vyzval Alexandra Lukašenka, aby podnikol potrebné kroky na zlepšenie vzťahov medzi Bieloruskom a Európou,“ dodal.
V máji ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil posilniť hranicu s Bieloruskom na severe, pričom tvrdil, že Moskva pripravuje novú ofenzívu z tohto smeru. Rusko a jeho menší spojenec Bielorusko uskutočnili 18. mája jadrové cvičenia, keď Kyjev zvýšil útoky dronmi na Rusko. Bielorusko, ktoré susedí s východným krídlom NATO, hostí najnovšiu ruskú jadrovú raketu Orešnik.
V nedeľu Rusko použilo balistickú hypersonickú raketu tretíkrát vo vojne proti Ukrajine v rámci masívnej paľby dronov a rakiet, ktorá spôsobila rozsiahle škody v Kyjeve.
Zdroj: SITA.sk - Macron varoval Lukašenka pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine, zdôraznil riziká pre Bielorusko © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, kľúčového spojenca Ruska, pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine, uviedol zdroj blízky Macronovi.
Varovanie zaznelo počas prvého zaznamenaného telefonátu medzi oboma lídrami od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, ktorá bola čiastočne spustená z bieloruského územia.
Macron „zdôraznil riziká pre Bielorusko, ak sa nechá vtiahnuť do ruskej vojny agresie proti Ukrajine,“ povedal zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite. „Tiež vyzval Alexandra Lukašenka, aby podnikol potrebné kroky na zlepšenie vzťahov medzi Bieloruskom a Európou,“ dodal.
V máji ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil posilniť hranicu s Bieloruskom na severe, pričom tvrdil, že Moskva pripravuje novú ofenzívu z tohto smeru. Rusko a jeho menší spojenec Bielorusko uskutočnili 18. mája jadrové cvičenia, keď Kyjev zvýšil útoky dronmi na Rusko. Bielorusko, ktoré susedí s východným krídlom NATO, hostí najnovšiu ruskú jadrovú raketu Orešnik.
V nedeľu Rusko použilo balistickú hypersonickú raketu tretíkrát vo vojne proti Ukrajine v rámci masívnej paľby dronov a rakiet, ktorá spôsobila rozsiahle škody v Kyjeve.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Macron varoval Lukašenka pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine, zdôraznil riziká pre Bielorusko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bieloruský prezident Francúzsky prezident Ruská raketa Orešník Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rubio naznačil prelom: Dohoda s Iránom môže prísť už dnes
Rubio naznačil prelom: Dohoda s Iránom môže prísť už dnes
<< predchádzajúci článok
Uhrík: Jediné riešenie vojny je rozdelenie Ukrajiny, či sa to niekomu páči alebo nie. Iná alternatíva neexistuje – VIDEO
Uhrík: Jediné riešenie vojny je rozdelenie Ukrajiny, či sa to niekomu páči alebo nie. Iná alternatíva neexistuje – VIDEO