25. mája 2026

Macron varoval Lukašenka pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine, zdôraznil riziká pre Bielorusko


Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, kľúčového spojenca Ruska, pred zapojením sa do ruskej vojny proti Ukrajine, uviedol zdroj blízky Macronovi.

Macron „zdôraznil riziká pre Bielorusko, ak sa nechá vtiahnuť do ruskej vojny agresie proti Ukrajine,“ povedal zdroj, ktorý si želal zostať v anonymite. „Tiež vyzval Alexandra Lukašenka, aby podnikol potrebné kroky na zlepšenie vzťahov medzi Bieloruskom a Európou,“ dodal.

V máji ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil posilniť hranicu s Bieloruskom na severe, pričom tvrdil, že Moskva pripravuje novú ofenzívu z tohto smeru. Rusko a jeho menší spojenec Bielorusko uskutočnili 18. mája jadrové cvičenia, keď Kyjev zvýšil útoky dronmi na Rusko. Bielorusko, ktoré susedí s východným krídlom NATO, hostí najnovšiu ruskú jadrovú raketu Orešnik.

V nedeľu Rusko použilo balistickú hypersonickú raketu tretíkrát vo vojne proti Ukrajine v rámci masívnej paľby dronov a rakiet, ktorá spôsobila rozsiahle škody v Kyjeve.

