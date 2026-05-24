24. mája 2026

Uhrík: Jediné riešenie vojny je rozdelenie Ukrajiny, či sa to niekomu páči alebo nie. Iná alternatíva neexistuje – VIDEO


Ukrajina podľa neho nemá silu na to, aby oslobodila územia, ktoré Rusi anektovali. Jediné riešenie vojny na Ukrajine je ...



milan uhrik scaled 1 676x406 24.5.2026 (SITA.sk) - Ukrajina podľa neho nemá silu na to, aby oslobodila územia, ktoré Rusi anektovali.

Jediné riešenie vojny na Ukrajine je rozdelenie Ukrajiny. V rozhovore Štúdia SITA to uviedol europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík. „Konflikt na Ukrajine trvá už viac ako štyri roky. Je to zamrznutý konflikt, na čom sa zhodujú už v podstate všetci vojenskí a geopolitickí experti či analytici. Ani jedna strana evidentne nemá dostatok síl na to, aby zvíťazila,” uviedol Uhrík.

Ani jedna strana nemá dostatok síl


Ukrajina podľa neho nemá silu na to, aby oslobodila územia, ktoré Rusi anektovali. „Druhá vec je, že ani jedna strana nemá vôľu politicky ustúpiť. My sme za to, aby sa tento konflikt ukončil pre dobro Ukrajincov, pre dobro Rusov a pre dobro Európy,“ vyhlásil Uhrík s tým, že jediné možné riešenie je, aby Ukrajina pustila svoje územia.

„Alternatíva už v podstate neexistuje. To, že napríklad Krym by sa vrátil naspäť Ukrajine, to už nehovorí nahlas nikto. To sa nedá, to už je fyzicky nemožné," dodal Uhrík. Ak by sa do zničených oblastí, či už ide o Donbas, Luhanskú alebo Záporožskú oblasť, vrátili ukrajinskí vojaci, policajti či všeobecne ukrajinská administratíva alebo silové zložky, nastala by tam podľa neho občianska vojna alebo možno genocída na nasledujúcich sto rokov.



Uhrík prirovnal situáciu k Izraelu a Gaze


„Mali by tam skrátka niečo ako Izrael a Gaza. Čiže podľa môjho názoru je jediným možným riešením Ukrajinu rozdeliť, či sa nám to páči alebo nepáči. A to nehovorím iba ja. Hovoria to vysoko postavení politickí predstavitelia a v podstate aj Spojené štáty americké,” doplnil europoslanec.



To, akým spôsobom sa má Ukrajina rozdeliť, na tom sa podľa neho musí dohodnúť ukrajinská strana s ruskou stranou. Zároveň je podľa neho potrebné vytvoriť nejakú novú bezpečnostnú architektúru v Európe, aby sa takéto konflikty už ďalej nerozvíjali a nevznikali a tiež garantovať bezpečnosť jedných aj druhých. „Ak sa toto nestane, tak potom alternatíva je, že tento konflikt bude pokračovať,” uzavrel europoslanec.






>>>> Celý rozhovor s Milanom Uhríkom






Zdroj: SITA.sk

Východoslovenské múzeum láka na výstavu Divočina, exotické tvory si môžete pozrieť až do októbra – FOTO

