 Utorok 25.11.2025
25. novembra 2025

Macron varuje pred akoukoľvek kapituláciou Kyjeva


Americký plán na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine obsahuje prvky, ktoré stoja za diskusiu, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Varoval však pred akoukoľvek ...



germany_france_europe_digital_summit_39986 676x450 25.11.2025 (SITA.sk) - Americký plán na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine obsahuje prvky, ktoré stoja za diskusiu, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Varoval však pred akoukoľvek „kapituláciou“ Kyjeva.


Chceme mier. Ale nie mier, ktorý by bol v podstate kapituláciou, ktorý by dostal Ukrajinu do nemožnej situácie, ktorá by dala Rusku všetku slobodu pokračovať ďalej, a to aj do iných európskych (krajín),“ povedal Macron pre utorkové vysielanie rozhlasovej stanice RTL.

Podľa Macrona je americký plán na ukončenie konfliktu krokom „správnym smerom“ s „prvkami“, o ktorých by sa malo „diskutovať, rokovať, zlepšovať“.

To, čo je predložené, nám dáva predstavu o tom, čo je pre Rusov prijateľné,“ povedal. Zdôraznil však, že Ukrajinci sú „jediní“, ktorí môžu súhlasiť s podmienkami stanovenými v pláne. „Nikto nemôže za Ukrajincov povedať, aké územné ústupky sú ochotní urobiť,“ vyhlásil francúzsky prezident.


Zdroj: SITA.sk - Macron varuje pred akoukoľvek kapituláciou Kyjeva © SITA Všetky práva vyhradené.

