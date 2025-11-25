Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Katarína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. novembra 2025

Pellegrini sa pripojil ku kampani Zastavme násilie na ženách, Prezidentský palác sa rozžiari oranžovou farbou


Tagy: kampaň Zastavme násilie na ženách Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách Orange the World Prezident Slovenskej republiky

Prezident Peter Pellegrini sa pripojil k 7. ročníku celoslovenskej kampane Zastavme násilie na ženách (



Zdieľať
691c8d9959411021211962 676x451 25.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa pripojil k 7. ročníku celoslovenskej kampane Zastavme násilie na ženách (Orange the World), ktorá je súčasťou globálnej iniciatívy OSN zameranej na upozorňovanie, prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a dievčatách.


Tohtoročná kampaň sa koná od 25. novembra, čiže Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, a potrvá do 10. decembra, kedy si pripomíname Deň ľudských práv. Jej hlavným organizátorom na Slovensku je Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmenené a domáce násilie (KMC).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Spolu s ministrami, zástupcami diplomatických misií na Slovensku a zástupcami KMC sa prezident zapojil do symbolickej spoločnej fotografie s transparentom Orange the World v Prezidentskej záhrade. Podujatie je súčasťou každoročnej iniciatívy, ktorú KMC organizuje v spolupráci s veľvyslanectvom Holandska na Slovensku.

Oranžová farba, ktorá predstavuje vizuálny motív kampane, symbolizuje nádej, optimizmus a svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá na celom svete. Zároveň pripomína, že násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv. Aj preto sa v utorok podvečer Prezidentský palác rozžiari oranžovou farbou ako viditeľné gesto solidarity a podpory pre všetky ženy a dievčatá, ktoré potrebujú ochranu, pochopenie a pomoc.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa pripojil ku kampani Zastavme násilie na ženách, Prezidentský palác sa rozžiari oranžovou farbou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kampaň Zastavme násilie na ženách Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách Orange the World Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Macron varuje pred akoukoľvek kapituláciou Kyjeva
<< predchádzajúci článok
Parlament sa bude zaoberať návrhom zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov, Gašpar hovorí aj o ďalšom zlučovaní – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 