Macron volá po silnejšej európskej spolupráci, osud migrantov mu nie je ľahostajný

Pri prevrátení lode zahynuli desiatky ľudí

Snažili sa dostať do Spojeného kráľovstva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval európske štáty, aby sa viac snažili o zastavenie nelegálnej migrácie do jeho krajiny po tom, čo pri pokuse o preplávanie Lamanšského prielivu zahynulo najmenej 27 ľudí.Keď migranti prichádzajú na francúzske pobrežie s nádejou, že sa dostanú do Veľkej Británie, „je už neskoro“, povedal Macron. Vzhľadom na to, že Francúzsko je „tranzitná krajina“ pre migrantov smerujúcich na britské ostrovy, je potrebné väčšie spoločné úsilie, dodal francúzsky prezident.„Musíme posilniť spoluprácu s Belgickom, Holandskom, Nemeckom, ale tiež s Britmi a (Európskou) komisiou... Potrebujeme silnejšiu európsku spoluprácu,“ zdôraznil Macron počas návštevy Chorvátska.Francúzska prokuratúra vyšetrujúca okolnosti potopenia lode uviedla, že medzi mŕtvymi je 17 mužov, sedem žien, dvaja chlapci a jedno dievča, ktorých považujú za tínedžerov.Prevrátenie lode s migrantmi v Lamanšskom prielive neďaleko francúzskeho mesta Calais si v stredu vyžiadalo 27 mŕtvych. Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin označil nešťastie za dosiaľ najväčšiu tragédiu súvisiacu s migrantmi na tomto mieste.Ako uviedli francúzski predstavitelia, migranti sa chceli preplaviť z Francúzska do Spojeného kráľovstva. Počet migrantov na malých plavidlách v Lamanšskom prielive tento rok prudko vzrástol, a to napriek riziku, ktoré sa s jesenným premenlivým počasím ešte stupňuje.Francúzske a britské úrady zadržali v ostatných týždňoch v rámci mnohých záchranných operácií tisíce migrantov pri francúzskom aj britskom pobreží. Úmrtia migrantov sú však v Lamanšskom prielive zriedkavé.