Prezident Zeman vymenuje Fialu za premiéra len deň po prepustení z nemocnice

Príležitosť pre rokovanie s prezidentom

V kontakte s nakazenou zamestnankyňou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman menuje predsedu ODS Petra Fialu za premiéra v nedeľu na zámku v Lánoch. V piatok to oznámil prezidentov hovorca Jiří Ovčáček, na ktorého sa odvoláva spravodajský portál TN.cz.Zeman mal vo štvrtok pozitívny test na koronavírus, pre ktorý ho previezli do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe. Tú by mal opustiť v sobotu.Ovčáček informoval, že menovanie sa uskutoční 28. novembra o 11:00. Sprevádzať ho budú platné hygienicko-epidemické opatrenia.Fiala na tlačovej konferencii uviedol, že podrobnosti menovania ešte upresnia. „Predpokladám, že pri nedeľňajšom menovaní bude príležitosť aj na rokovanie s pánom prezidentom Zemanom. Diskusia s kandidátmi je vec, o ktorej s ním chcem hovoriť. Musí byť stanovený, čo najskorší dátum, keď budú rozhovory ukončené,“ povedal.Zemana testovali vo štvrtok v Lánoch, kam sa v ten deň po viac ako mesiaci vrátil z ÚVN, kde skončil pre zhoršenie jeho chronického ochorenia.Hovorkyňa ÚVN v Prahe Jitka Zinke vysvetlila, že hlava štátu nemá príznaky ochorenia COVID-19 a podali mu monoklonálne protilátky. Zeman, ktorý je trikrát očkovaný proti koronavírusu, bol v kontakte s nakazenou zamestnankyňou prezidentskej kancelárie