 24hod.sk    Zo zahraničia

22. novembra 2025

Macron vyhlásil, že Rusko zradí svoje sľuby a vráti sa, ak bude Ukrajina nútená znížiť svoju armádu


Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Rusko zradí svoje sľuby a vráti sa, ak bude Ukrajina nútená znížiť ...



france_germany_15807 676x451 22.11.2025 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Rusko zradí svoje sľuby a vráti sa, ak bude Ukrajina nútená znížiť svoju armádu podľa návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa.


Európski lídri, ktorí sa stretli na summite G20 v Južnej Afrike, odmietli jednostranný plán USA, ktorý má ukončiť vojnu na Ukrajine za podmienok priaznivých pre Rusko.

„Vieme, že ak nebudú prvky odstrašovania, Rusi sa vrátia a porušia svoje sľuby,“ povedal Macron novinárom. Tridsať krajín zo „spoločenstva ochotných“ podporujúcich Kyjev uskutoční v utorok videohovor po rokovaniach v Ženeve o americkom pláne pre Ukrajinu, uviedol Macron.

„V utorok popoludní uskutočníme stretnutie, aby sme sa koordinovali v tejto otázke, zistili, aký pokrok sa dosiahol v ženevských rokovaniach v nasledujúcich dňoch, a mohli prijať nové iniciatívy,“ povedal Macron novinárom na okraji summitu G20 v Johannesburgu.



Zdroj: SITA.sk - Macron vyhlásil, že Rusko zradí svoje sľuby a vráti sa, ak bude Ukrajina nútená znížiť svoju armádu © SITA Všetky práva vyhradené.

