|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 22.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Cecília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. novembra 2025
Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére
Tagy: energetická infraštruktúra rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Ukrajinský prezident
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére, ktorá ...
Zdieľať
22.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére, ktorá odhalila podvody v energetickom sektore. Hoci vyšetrovanie sa prevažne týkalo energetiky, zistilo aj podvody v zmluvách na ochranu energetickej siete, ktorá je obzvlášť zraniteľná voči ruským útokom.
„Pripravené je aj rozhodnutie o úplnom prehodnotení štátnych obranných spoločností a príslušných zmlúv,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
„Všetky zistené porušenia budú postúpené orgánom činným v trestnom konaní a protikorupčným agentúram.“ Medzitým boli dvaja kľúčoví podozriví, Timur Mindich a Oleksandr Tsukerman, zapojení do úplatkárskeho škandálu v hodnote 100 miliónov dolárov, zaradení na zoznam hľadaných, uviedlo ministerstvo vnútra.
Obaja sú pravdepodobne na úteku. Mindich je spoluvlastníkom mediálnej produkčnej spoločnosti Kvartal 95, ktorú založil Zelenskyj, ktorý bol pred vstupom do politiky známym komikom.
Ukrajinské médiá predtým uviedli, že obaja muži sú priateľmi. Zelenskyj tiež oznámil prebiehajúcu reformu dozorčích rád obranných spoločností, ktorá nadväzuje na už prebiehajúce kontroly v energetickom sektore, ktoré boli oznámené minulý týždeň po vypuknutí škandálu.
Prezident tiež uviedol, že Kyjev sa pripravuje na rokovania s medzinárodnými finančnými inštitúciami, keď sa snaží zabezpečiť financovanie v čase rastúceho tlaku zo strany ruských síl. Vyšetrovatelia korupcie uviedli, že z energetického sektora bolo spreneverených približne 100 miliónov dolárov, čo vyvolalo pobúrenie v krajine, kde ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny.
Zelenskyj odvolal dvoch ministrov v súvislosti s korupčným škandálom a uvalil sankcie na Mindicha a Tsukermana, ktorí boli označení za hlavné mozgy aféry. Škandál vyvolal výzvy zo strany niektorých európskych spojencov Ukrajiny, aby vláda Zelenského urobila viac v boji proti korupcii.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére © SITA Všetky práva vyhradené.
„Pripravené je aj rozhodnutie o úplnom prehodnotení štátnych obranných spoločností a príslušných zmlúv,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Obaja podozriví sú na úteku
„Všetky zistené porušenia budú postúpené orgánom činným v trestnom konaní a protikorupčným agentúram.“ Medzitým boli dvaja kľúčoví podozriví, Timur Mindich a Oleksandr Tsukerman, zapojení do úplatkárskeho škandálu v hodnote 100 miliónov dolárov, zaradení na zoznam hľadaných, uviedlo ministerstvo vnútra.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Obaja sú pravdepodobne na úteku. Mindich je spoluvlastníkom mediálnej produkčnej spoločnosti Kvartal 95, ktorú založil Zelenskyj, ktorý bol pred vstupom do politiky známym komikom.
Ukrajinské médiá predtým uviedli, že obaja muži sú priateľmi. Zelenskyj tiež oznámil prebiehajúcu reformu dozorčích rád obranných spoločností, ktorá nadväzuje na už prebiehajúce kontroly v energetickom sektore, ktoré boli oznámené minulý týždeň po vypuknutí škandálu.
Financovanie v čase rastúceho tlaku
Prezident tiež uviedol, že Kyjev sa pripravuje na rokovania s medzinárodnými finančnými inštitúciami, keď sa snaží zabezpečiť financovanie v čase rastúceho tlaku zo strany ruských síl. Vyšetrovatelia korupcie uviedli, že z energetického sektora bolo spreneverených približne 100 miliónov dolárov, čo vyvolalo pobúrenie v krajine, kde ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny.
Zelenskyj odvolal dvoch ministrov v súvislosti s korupčným škandálom a uvalil sankcie na Mindicha a Tsukermana, ktorí boli označení za hlavné mozgy aféry. Škandál vyvolal výzvy zo strany niektorých európskych spojencov Ukrajiny, aby vláda Zelenského urobila viac v boji proti korupcii.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: energetická infraštruktúra rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Ukrajinský prezident
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Macron vyhlásil, že Rusko zradí svoje sľuby a vráti sa, ak bude Ukrajina nútená znížiť svoju armádu
Macron vyhlásil, že Rusko zradí svoje sľuby a vráti sa, ak bude Ukrajina nútená znížiť svoju armádu
<< predchádzajúci článok
Šéf národniarov Danko by medzi študentov nešiel, mladí majú podľa jeho slov právo na vzdor
Šéf národniarov Danko by medzi študentov nešiel, mladí majú podľa jeho slov právo na vzdor