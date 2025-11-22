Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 22.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Cecília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. novembra 2025

Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére


Tagy: energetická infraštruktúra rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Ukrajinský prezident

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére, ktorá ...



Zdieľať
64a812fe076ed241181293 3 676x451 22.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére, ktorá odhalila podvody v energetickom sektore. Hoci vyšetrovanie sa prevažne týkalo energetiky, zistilo aj podvody v zmluvách na ochranu energetickej siete, ktorá je obzvlášť zraniteľná voči ruským útokom.


„Pripravené je aj rozhodnutie o úplnom prehodnotení štátnych obranných spoločností a príslušných zmlúv,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Obaja podozriví sú na úteku


„Všetky zistené porušenia budú postúpené orgánom činným v trestnom konaní a protikorupčným agentúram.“ Medzitým boli dvaja kľúčoví podozriví, Timur Mindich a Oleksandr Tsukerman, zapojení do úplatkárskeho škandálu v hodnote 100 miliónov dolárov, zaradení na zoznam hľadaných, uviedlo ministerstvo vnútra.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


Obaja sú pravdepodobne na úteku. Mindich je spoluvlastníkom mediálnej produkčnej spoločnosti Kvartal 95, ktorú založil Zelenskyj, ktorý bol pred vstupom do politiky známym komikom.

Ukrajinské médiá predtým uviedli, že obaja muži sú priateľmi. Zelenskyj tiež oznámil prebiehajúcu reformu dozorčích rád obranných spoločností, ktorá nadväzuje na už prebiehajúce kontroly v energetickom sektore, ktoré boli oznámené minulý týždeň po vypuknutí škandálu.

Financovanie v čase rastúceho tlaku


Prezident tiež uviedol, že Kyjev sa pripravuje na rokovania s medzinárodnými finančnými inštitúciami, keď sa snaží zabezpečiť financovanie v čase rastúceho tlaku zo strany ruských síl. Vyšetrovatelia korupcie uviedli, že z energetického sektora bolo spreneverených približne 100 miliónov dolárov, čo vyvolalo pobúrenie v krajine, kde ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny.

Zelenskyj odvolal dvoch ministrov v súvislosti s korupčným škandálom a uvalil sankcie na Mindicha a Tsukermana, ktorí boli označení za hlavné mozgy aféry. Škandál vyvolal výzvy zo strany niektorých európskych spojencov Ukrajiny, aby vláda Zelenského urobila viac v boji proti korupcii.



Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj nariadil audit veľkého obranného priemyslu krajiny po rozsiahlej korupčnej afére © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: energetická infraštruktúra rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská energetika Ukrajinský prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Macron vyhlásil, že Rusko zradí svoje sľuby a vráti sa, ak bude Ukrajina nútená znížiť svoju armádu
<< predchádzajúci článok
Šéf národniarov Danko by medzi študentov nešiel, mladí majú podľa jeho slov právo na vzdor

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 