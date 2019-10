Macron vyzval na neúprosný boj proti islamistickému terorizmu

Na archívnej snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 8. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom príhovore pri príležitosti vzdania pocty obetiam minulotýždňového útoku nožom v parížskej policajnej prefektúre vyzval v utorok na neúprosný boj proti islamistickým extrémistom. Informovala o tom agentúra AFP.vyhlásil Macron podľa agentúry AFP na ceremónii v policajnom sídle, kde sa útok odohral.Páchateľom útoku z minulého štvrtka bol 45-ročný počítačový expert Mickaël Harpon, ktorý — ako sa neskôr ukázalo - bol v kontakte so salafistami, teda prívržencami krajne konzervatívneho výkladu islamu. Troch policajtov a jednu policajtku dobodal kuchynským nožom a jeho 30-minútové vyčíňanie ukončil jeden z policajtov, ktorý ho strelil do hlavy.Francúzska prokuratúra zabitie štvorice policajtov vyšetruje ako možný teroristický čin. V byte páchateľa sa totiž našiel USB kľúč, na ktorom boli zaznamenané videá s propagandou džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ale aj osobné údaje desiatok jeho kolegov. Podľa vyšetrovateľov muž pred desiatimi rokmi konvertoval na islam a osvojil si radikálne názory.Macron uviedol, že je", že útočníkovi, ktorý od roku 2003 pracoval pre políciu, sa podarilo spáchať útok "Príslušníkom polície sa Macron prihovoril slovami: "Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner udelil štyrom obetiam útoku posmrtne najvyššie francúzske štátne vyznamenanie, Rad Čestnej légie.