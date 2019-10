Rezort zdravotníctva: Vyhláška o revízii neohrozuje účinnosť liekov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. októbra (TASR) - Aplikáciou vyhlášky, ktorá sa týka revízie úhrad liekov, v žiadnom prípade nie je ohrozená terapeutická účinnosť indikovaných liekov a nemá za následok zmenu liečby pacientov z čisto ekonomických dôvodov. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR v reakcii na kritiku zvyšovania doplatkov za lieky, ktoré má revízia priniesť.povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ministerstvo vykonáva revíziu úhrad tak, aby pacienti nemuseli zmeniť liek, na ktorý sú zvyknutí.Rovnako poukázala na to, že každý minister zdravotníctva od roku 2011 podpisuje podľa platnej legislatívy každé tri mesiace revíziu úhrad. Na základe podpísania revízie úhrad je zverejnené rozhodnutie o revízii. Ako dodala, revízia bude podpísaná 15. októbra, a následne bude zverejnené rozhodnutie.uzavrela.Na problém, ktorý prináša revízia liekov v utorok poukázala Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP). Nová revízia úhrad liekov podľa jej názoru zhorší ich dostupnosť. Dotknúť by sa mala najmä onkologických, neurologických, psychiatrických či diabetických pacientov. Prvé zmeny by mali byť citeľné už v októbri. Situácia by sa navyše mala zhoršiť od januára budúceho roka.Pokus ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) usporiť peniaze v zdravotníctve považuje člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) za legitímny, no za žiadnych okolností by sa nemal realizovať spôsobom, aký nastal pri revízii úhrad liekov.Členka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) zasa tvrdí, že je zástankyňoureagovala.