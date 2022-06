Macronova koalícia stratila väčšinu, najväčší šok spôsobila Le Penovej Národné združenie

aktualizované 20. júna 8:21



20.6.2022 (Webnoviny.sk) -Druhé kolo parlamentných volieb vo Francúzsku prinieslo bezprecedentnú politickú situáciu, keď koalícia prezidenta Emmanuela Macrona stratila väčšinu v Národnom zhromaždení, v dôsledku čoho tam nie je žiadna strana dominantná.Prezidentova koalícia Spolu si zachovala najviac kresiel v dolnej komore parlamentu, a to 245 z jej 577, od absolútnej väčšiny ju však delilo 44 kresiel. Je to tiež o viac ako sto kresiel menej ako pred voľbami a vyvoláva to otázky, či bude Macron schopný zrealizovať svoje sľuby, poukazuje na svojej webstránke televízia France 24.Ľavicová koalícia NUPES vedená krajným ľavičiarom Jean-Lucom Mélenchonom získala podľa výsledkov zverejnených ministerstvom vnútra druhý najvyšší počet hlasov, a to 131. Ďalších 22 kresiel získali iní ľavicoví kandidáti, z ktorých niektorí sú blízki NUPES.Zrejme najväčší šok spôsobilo krajne pravicové Národné združenie Marine Le Penovej , ktoré získalo rekordných 89 kresiel, čo je viac ako desaťnásobok predvolebného stavu. Konzervatívni Republikáni si pohoršili zo 101 na 61 kresiel, no stále môžu mať veľa moci, keďže majú potenciál byť rozhodujúcou silou v parlamente.