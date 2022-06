Prezident Zelenskyj varoval pred eskaláciou útokov v najbližších dňoch, Ukrajinci sú na Rusov pripravení (video)

Málo osudových rozhodnutí od roku 1991

Zvýšená pozornosť Moskvy

20.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred zintenzívnením ruských útokov v nadchádzajúcich dňoch smerujúcich k rozhodnutiu o budúcnosti Ukrajiny v Európskej únii (EÚ). Vo svojom nočnom príhovore k národu uviedol, že treba čakať väčšiu nepriateľskú aktivitu z Ruska, „a to nielen proti Ukrajine, ale tiež proti európskym krajinám“. Dodal tiež, že ukrajinské sily sa pripravujú a sú pripravené na ruské útoky. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Členské štáty EÚ budú na samite Európskej rady v Bruseli, ktorý sa uskutoční vo štvrtok a v piatok, rozhodovať o tom, či Ukrajine udelia status kandidátskej krajiny do EÚ. V prípade udelenia by sa začal prístupový proces pre Ukrajinu, ktorého dokončenie by mohlo trvať roky.„Myslím si, že je každému jasné, že od roku 1991 bolo pre Ukrajinu len málo takých osudových rozhodnutí, aké teraz očakávame," povedal Zelenskyj odkazujúc na rok, keď Ukrajina vyhlásila nezávislosť od Sovietskeho zväzu. „A som presvedčený, že len pozitívne rozhodnutie zodpovedá záujmom celej Európy,“ dodal.V piatok, keď Európska komisia odporučila kandidátsky status Ukrajiny, ruský prezident Vladimir Putin povedal, že nemá nič proti ambíciám Ukrajiny pridať sa do eurobloku.Jeho hovorca Dmitrij Peskov však varoval, že akýkoľvek krok smerom k vstupu do EÚ si bude vyžadovať „zvýšenú pozornosť“ Moskvy.