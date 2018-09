Macronovho bývalého bezpečnostného poradcu opustil advokát

Alexandre Benalla, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. septembra (TASR) - Advokát, ktorý zastupoval bývalého bezpečnostného poradcu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, v stredu oznámil, že po dohode so svojím mandantom prestal byť jeho právnym zástupcom. Informoval o tom vo štvrtok francúzsky spravodajský portál LCI.K prekvapivému vývoju v prípade došlo krátko pred tým, ako má Alexandre Benalla v piatok predstúpiť pred súd, ktorý sa zaoberá jeho predbežným obvinením z viacerých trestných činov vrátane násilia, zasahovania do výkonu štátnej služby či neoprávneného nosenia odznakov štátnej moci.Advokát Laurent-Franck Liénard ho pred vyšetrovateľmi a súdom zastupoval práve v tejto veci.Meno Alexandra Benallu sa začalo vo Francúzsku spomínať v lete tohto roku, keď ho záznam zverejnený na internete a neskôr i v médiách usvedčil zo zjavného útoku na aktivistu počas prvomájového protestu v Paríži.Tento incident vyvolal vo Francúzsku politickú krízu a prejavil sa aj ako jeden z faktorov, ktoré prispeli k zníženiu Macronovej obľúbenosti u voličov.Voči Benallovi sa okrem toho vedie ďalšie vyšetrovanie vo veci podozrenia z nepovoleného nosenia zbrane. Toto vyšetrovanie sa začalo, keď francúzsky investigatívny portál Madiapart zverejnil fotografie s Benallom, ako pózuje so zbraňou v ruke pri hlave čašníčky, ktorá obsluhovala členov Macronovho štábu pri jednej zo zastávok predvolebnej kampane.