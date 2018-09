Slovenská pošta chce byť v roku 2020 modernejšia a efektívnejšia

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo Foto: FOTO TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 27. septembra (TASR) - Moderná pošta sa neustále zlepšuje a moderná pošta je efektívna – to sú dva základné piliere, na ktorých stojí nová stratégia rozvoja Slovenskej pošty, ktorými spoločnosť reaguje na riziká súvisiace predovšetkým s elektronizáciou a pokračujúcim poklesom záujmu o tzv. univerzálne služby, rastúcimi nákladmi na poskytovanie týchto služieb a zvýšenými osobnými nákladmi. Novú stratégiu rozvoja, ktorá by mala priniesť kladný hospodársky výsledok, pod názvom Pošta 2020 priblížil vo štvrtok v Bratislave médiám generálny riaditeľ Peter Helexa.Podľa jeho slov cieľom je aj naďalej si udržať vedúce postavenie na trhu v segmente balíkov. Za uplynulé dva roky využili jej služby pri doručení balíka až tri štvrtiny ľudí. Navyše, až 70 % ľudí má pri nákupe cez internet skúsenosť s doručením balíka cez poštu. Svoju pozíciu v balíkovom segmente plánuje ešte posilňovať, a to najmä prehĺbením spolupráce s internetovými obchodmi, skvalitnením logistického procesu a spustením prioritného vydávania balíkov na vybraných poštách. Zefektívniť výdaj balíkov by mala aj plánovaná mobilná aplikácia, vďaka ktorej zákazník môže sledovať pohyb zásielky a objednať si čas jeho prevzatia na pošte.Podľa Helexu je pošta silným partnerom štátu a na viac ako 600 poštách v SR si zákazníci môžu vybaviť dokumenty, ako napríklad výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva a výpis alebo odpis registra trestov, ktoré sú použiteľné na všetky právne úkony. Na konci roka 2018 Slovenská pošta naplno vstúpi do projektu centrálneho úradného doručovania, kde vystupuje ako kľúčový partner. Zároveň plánuje rozšírenie portfólia služieb štátu o osvedčovanie dokumentov na poštách.Jednou z priorít Slovenskej pošty na nasledujúce obdobie bude stať sa konkurencieschopným zamestnávateľom a zvýšiť spokojnosť svojich zamestnancov. Okrem plánu na zoštíhlenie manažérskych funkcií pošta v súčasnosti pripravuje hĺbkovú procesnú a organizačnú analýzu, vďaka ktorým bude možné lepšie identifikovať ďalšie ciele. K vyššej efektivite má prispieť aj zjednodušenie procesov a organizácie vykonávaných činností, ktoré budú spolu s ďalšími opatreniami na zvýšenie efektivity postupne spúšťané od začiatku budúceho roka.