Madagaskar zasiahol silný cyklón Batsirai, nad oceánom dosahoval rýchlosť 235 kilometrov za hodinu

6.2.2022 (Webnoviny.sk) - Cyklón Batsirai zasiahol v sobotu večer východné pobrežie afrického Madagaskaru. Priniesol so sebou prudký vietor a zrážky. Od oblasti v okolí mesta Mananjary sa cyklón neskôr presunul do vnútrozemia Madagaskaru.Ako uviedli meteorológovia na ostrove, cyklón nad Indickým oceánom naberal na sile, pričom vietor dosahoval rýchlosť až 235 kilometrov za hodinu.Úrady varovali, že cyklón by mohol spôsobiť značné materiálne škody a záplavy. Preventívne už evakuovali 22-tisíc ľudí, najmä v okolí Mananjary na východnom pobreží.„Takmer všetky regióny ostrova sú ohrozené,“ uviedol národný úrad pre riadenie rizík a katastrof a varoval, že cyklón ohrozuje takmer 600-tisíc ľudí z 28-miliónovej populácie ostrova.