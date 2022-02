Obrannú dohodu s USA má 23 krajín a žiadna nestratila suverenitu, pre Uhríkovu Republiku je zbytočná

S Ruskom má zmluvu 73 krajín

uviedol s tým, že žiadna z nich nestratila suverenitu.

KDH by dalo zmluvu posúdiť

6.2.2022 - Je nešťastné, že k uzatváraniu obrannej dohody medzi Slovenskom a Spojeným štátmi americkými dochádza práve v čase napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to skonštatoval predseda strany Aliancia - Szövetség Krisztián Forró.Doplnil, že keby sa záležitosť riešila v inom období, pravdepodobne by nevzbudzovala také silné emócie.„Táto obranná zmluva je určite dobrá, keby sme boli v parlamente, tak by sme zahlasovali za túto zmluvou," povedal Forró s tým, že podobnú zmluvu s USA majú aj okolité štáty.S týmto argumentom súhlasí aj predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker. „Má to 23 ďalších krajín,"Zároveň Drucker povedal, že 73 krajín má, naopak, zmluvu s Ruskom. „My sme sa rozhodli kam chceme patriť," zdôraznil Drucker s tým že SR patrí do západno-euroatlantických štruktúr.„Sme poslednou krajinou na východnej hranici, v tomto geografickom priestore, ktorá zmluvu nemá," pripomenul.Podľa šéfa KDH Milana Majerského mal zmluvu posúdiť Ústavný súd SR. V prípade, že by bolo jeho hnutie v parlamente, by však podľa neho po preverení dohody zo strany ÚS SR tento dokument podporili.„Aj tá interpretačná doložka zo strany USA jasne hovorí, že budú rešpektovať všetky zákony, predpisy a Ústavu SR," povedal.Predseda hnutia Republika Milan Uhrík označil zmluvu za nevýhodnú. „Keď ju porovnáte so zmluvami, ktoré majú iné štáty, napríklad Maďarsko, tak tá zmluva je fakt oveľa nevýhodnejšia," skonštatoval Uhrík. Zároveň povedal, že SR zmluvu nepotrebuje.„Lebo sme členmi Severoatlantickej aliancie. Ak nás má aliancia ochrániť, tak načo nám sú tu navyše nejaké americké základne," opýtal sa poslanec. Dodal, že preto, že zmluva je nevýhodná a dokonca nebezpečná je jeho hnutie proti nej.