Maďari pracujúci v zahraničí sa začínajú vracať domov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 7. októbra (TASR) - Do Maďarska sa začína vracať pracovná sila, ktorá odišla za prácou do krajín západnej Európy. Vyhlásil to v pondelok predseda Národnej federácie zamestnaneckých rád MOSZ Imre Palkovics.V rannej relácii verejnoprávnej televízie M1 povedal, že síce presné údaje z dôvodu voľného pohybu pracovnej sily v rámci Európskej únie nie sú k dispozícii, avšak z údajov sociálnej poisťovne a iných inštitúcií jednoznačne vyplýva, že čoraz viac Maďarov sa vracia pracovať do svojej vlasti.Vracajú sa aj do kritických segmentov pracovného trhu, akými sú stavebníctvo či služby v cestovnom ruchu.Najviac Maďarov sa vracia z Nemecka a Rakúska, dodal Palkovics.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)