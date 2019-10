Vážnou komplikáciou chrípky môže byť pneumokoková nákaza

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 7. októbra (TASR) - Spolu so zvyšujúcim sa počtom respiračných, chrípkových a chrípke podobných ochorení (CHPO) upozorňujú epidemiológovia aj na možný vyšší výskyt pneumokokových invazívnych i neinvazívnych ochorení. Ide o závažné, až život ohrozujúce choroby, ako sú zápaly mozgových blán, septické stavy a zápaly pľúc, alebo zápaly stredného ucha a prínosových dutín, ktoré vyvoláva patogén Streptococcus pneumoniae (SP).vysvetlila hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.Zvýšená pozornosť pneumokokovým nákazám zo strany odborníkov je daná aj tým, že sa v ostatných rokoch vyskytol väčší počet týchto ochorení aj u dospelej populácie. Napríklad v roku 2018 sa v SR vyskytlo 94 prípadov pneumokokových invazívnych ochorení, z toho u 12 detí do 14 rokov a u 82 osôb nad 15 rokov veku. V roku 2018 bolo hlásených desať úmrtí. Smrtnosť malých detí bola pred zavedením očkovania podľa odborníkov vysoká, aj 25 percent. V roku 2018 sa v tejto vekovej kategórii zaznamenalo jedno úmrtie dieťaťa do jedného roka pochádzajúceho z prostredia nízkeho hygienického štandardu.podotkla Tolnayová.Od januára 2011 funguje pri RÚVZ v Banskej Bystrici Národné referenčné centrum (NRC) pre pneumokokové nákazy, ktorého úlohou je aj typizácia pneumokokov. V NRC zachytili a typizovali mnoho kmeňov invazívnych pneumokokových nákaz, takže sa mapuje, aké sérotypy kolujú v celej slovenskej populácii. Zároveň sa sleduje vplyv očkovania na cirkuláciu jednotlivých sérotypov SP." uviedla zástupkyňa vedúceho NRC pre pneumokokové nákazy Mária Avdičová. Dôležité podľa nej je, aby malé deti do konca prvého roku života boli očkované tromi základnými dávkami, aby boli úplne chránené.Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie.dodala Avdičová.