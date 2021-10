Maďari zrušili uznesenie o nákupe pôdy v susedných štátoch. Korčok očakáva od Orbána aj ďalšie kroky

aktualizované 12. októbra 2021, 13:56



Premiér Heger dostal od Orbána list

Slovensko chce počuť aj ďalšie odpovede

Orbán sa rozhodol ustúpiť od legislatívy

Hlas-SD vníma tento krok pozitívne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 (Webnoviny.sk) -Maďarská vláda zrušila uznesenie o nákupe pôdy v susedných krajinách. Ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) o tom informoval jeho maďarský rezortný kolega Péter Szijjartó Agentúre SITA to potvrdil hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Juraj Tomaga.Minister Korčok o zrušenie uznesenia požiadal maďarskú stranu v utorok 5. októbra a v pondelok 11. októbra o tom na úrovni predsedov vlád rokovali Viktor Orbán Eduard Heger (OĽaNO).„Orbán dnes zaslal list predsedovi vlády Hegerovi, ktorého informoval o tomto rozhodnutí. Ja ho za rezort diplomacie beriem na vedomie. Myslím si, že to potvrdzuje naozaj nevyhnutnosť vzájomných konzultácii a intenzívneho dialógu o všetkom, čo robíme vo vzájomných vzťahoch, čo sa týka oboch krajín,“ uviedol Korčok.Šéf slovenskej diplomacie dúfa, že v blízkom čase dostane Slovensko od Maďarska odpovede aj na ostatné otázky, ktoré sa týkajú nehnuteľností či programov maďarskej vlády, ktoré sa na Slovensku v oblasti školstva a podpory podnikateľov realizujú.„Viaceré veci sa vyjasňujú a zároveň potvrdzujem záujem o to, aby sme konštruktívne hovorili aj o ďalších veciach v našich vzťahoch,“ uzavrel minister.Korčokove slová potvrdil aj samotný premiér Eduard Heger (OĽaNO).„Predsedovi vlády Maďarska som v pondelok otvorene komunikoval naše výhrady s pripravovanou legislatívou Maďarska v súvislosti s nákupom pozemkov v okolitých krajinách. Dnes ráno, keď som prišiel na stretnutie V4, mi pán Orbán oznámil, že ustupuje od tejto legislatívy aj na základe nášho rozhovoru a nebude v nej ďalej pokračovať," ozrejmil Heger v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslala jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.Premiér je zároveň rád, že maďarský predseda vlády pristúpil k takémuto kroku. Považuje to totiž za dôležité pre budovanie vzájomných a korektných vzťahov medzi krajinami a pre pokračovanie obojstrannej spolupráce.Tento krok Budapešti vníma strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) pozitívne, no prízvukuje, že nesmie ostať jediný.„Po záujme skupovať slovenskú pôdu sa musí skončiť aj ekonomická podpora maďarskej vlády športu a kultúry v zahraničí či skupovanie budov cez rôzne nastrčené nadácie. Profitujú totiž z nich politici typu Gyimesiho (poslanec Národnej rady SR za hnutie OĽaNO György Gyimesi, pozn. SITA), ktorí si neželajú pokoj v slovensko-maďarských vzťahoch,“ uviedol nezaradený poslanec parlamentu a tajomník strany Hlas-SD pre zahraničnú a európsku politiku Peter Kmec. Strana preto v tejto súvislosti žiada, aby sa Budapešť vrátila k oficiálnym bilaterálnym dohodám, ktoré „vytvárajú štandardný rámec spolupráce a pomoci pre menšiny, bez prijímania osobitných a neštandardných opatrení".