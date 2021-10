Maďarsko nakúpilo nehnuteľnosti v centre Košíc legálne, tvrdí právnik

Potrebná je konzultácia a súhlas Slovenska

Štát musí dbať na ochranu pôdy

Oproti iným krajinám máme výhodu

Maďarsko uznesenie zrušilo

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nehnuteľnosti v centre Košíc nadobudlo Maďarsko v súlade so zákonom. Vyplýva to zo skutočnosti, že v oboch prípadoch kúpy nehnuteľnosti boli vydané rozhodnutia o povolení vkladu kúpnej zmluvy orgánom štátnej správy Slovenskej republiky.Pre agentúru SITA to uviedol Maroš Pavlovič z Katedry správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) minulý týždeň svojmu maďarskému rezortnému kolegovi Pétrovi Szijjartóovi povedal, že Maďarsko by malo všetky svoje aktivity na Slovensku vykonávať po konzultácii a po súhlase slovenskej strany. Reagoval tak na nákup nehnuteľností v Košiciach.Odvolávať sa pri nákupe nehnuteľností Maďarskom na Viedenský dohovor o diplomatických stykoch, nie je podľa odborníka správne. Zameriava sa totiž na nehnuteľnosti, ktoré slúžia na diplomatické či konzulárne účely.„Minister Korčok mal podľa môjho názoru jedinú možnosť, ktorú aj využil, a to odvolať sa na Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Konkrétne na možnosť iniciovania konzultácií, aby tak obidve zmluvné strany posúdili, čo môžu podniknúť v záujme zmiernenia alebo odstránenia napätia v súlade so zásadami Charty OSN a s princípmi uplatňovanými v rámci OBSE,“ konštatuje Pavlovič.Odborník v oblasti pozemkového práva poukazuje na to, že ústavný zákon na ochranu pôdy bol Národnou radou SR schválený až v roku 2017. Jednou z povinností štátu, ktorá z neho vyplývala, je aj povinnosť štátu dbať na ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Na tomto základe je podľa Pavloviča možné regulovať aj trh s pôdou.„Ústavný súd vo svojom náleze, ktorým okresal právnu úpravu obsiahnutú v zákone o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, dáva zákonodarcovi konkrétny návod, ako má pri tvorbe legislatívy postupovať. Okrem iného ponúka aj príklady fungovania regulácie trhu s pôdou v okolitých krajinách,“ tvrdí.Zákonodarcom by tak malo stačiť oprieť sa o Ústavu SR, spomínaný nález a prax v ostatných krajinách.„Koncipovanie ústavnej ochrany pôdy, tak ako je zavedené v Ústave SR, nám v tejto otázke vytvára konkurenčnú výhodu oproti iným krajinám EÚ, a to najmä vo vzťahu k neúprosnému mechanizmu voľného pohybu tovaru,“ spresnil Pavlovič. Dodal, že pôda nie je tovarom, ale neobnoviteľným prírodným zdrojom, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.Maďarsko sa prednedávnom uznieslo na zriadení špeciálneho fondu, ktorý mal slúžiť na nákup pôdy v susedných krajinách. Po tom, ako sa slovenská strana voči podobným plánom vymedzila, došlo z maďarskej strany k zrušeniu tohto uznesenia.V Ostrihome sa na tom v pondelok 11. októbra dohodli slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) a maďarský premiér Viktor Orbán.