Maďarská delegácia oznámila podporu pre fínske členstvo v NATO, na ratifikáciu však potebujú viac času

Maďarsko potrebuje čas

Klamstvá o stave demokracie?

8.3.2023 (SITA.sk) - Maďarskí poslanci zväčša podporujú členstvo Fínska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) , ale zatiaľ nie je jasné, kedy maďarský parlament ratifikuje jeho prístupový protokol. V stredu to v Helsinkách povedala maďarská parlamentná delegácia.Podpredseda maďarského parlamentu Csaba Hende sa vyjadril, že na zabezpečenie ratifikácie je zapotreby viac času. „Spracovanie medzinárodných dohôd si vyžaduje čas,“ povedal politik podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE a dodal, že do Fínska cestovali, aby objasnili pozíciu ich krajiny k rôznym aktuálnym medzinárodným otázkam.Predseda fínskeho parlamentu Matti Vanhanen povedal, že maďarskí politici majú široké pochopenie pre to, že fínske členstvo v NATO, by posilnilo alianciu. „Mali sme rozhovor, ktorý prečistil vzduch. Delegácia nepotvrdila konkrétny harmonogram (ratifikácie). Je na maďarskom parlamente, aby rozhodol,“ vyjadril sa VanhanenV samostatnom vyhlásení fínsky parlament uviedol, že delegácia „sa jasne vyjadrila, že k ratifikácii nepripájajú žiadne ďalšie otázky“ a že Fínsko podľa Budapešti spĺňa kritériá členstva v NATO.Maďarská delegácia už v utorok navštívila Švédsko, kde sa tiež v súvislosti s jeho členstvom v NATO stretla s tamojšími predstaviteľmi.Maďarsko a Turecko sú jediné členské štáty, ktoré dosiaľ neratifikovali prístupové protokoly Švédska a Fínska do NATO. Severské krajiny o to požiadali v máji v reakcii na vojnu na Ukrajine. Niektorí politici v Budapešti vyjadrili pochybnosti nad tým, či podporiť členstvo Fínska a Švédska v aliancii, keď hovoria „nehanebné klamstvá“ o stave demokracie v Maďarsku.Ratifikáciu vstupu oboch krajín do NATO od predloženia maďarskému parlamentu v júli 2022 niekoľkokrát odložili. Očakáva sa, že zákonodarcovia budú o tejto záležitosti hlasovať na zasadnutí, ktoré sa má začať 20. marca.