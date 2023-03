Výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky F-16 je nevyhnutný, konštatuje poľský prezident

Tréning prvých pilotov

Odkaz pre Emiráty

8.3.2023 (SITA.sk) - Výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky F-16 je podľa poľského prezidenta Andrzeja Dudu nevyhnutný. Politik pre televíziu CNN povedal, že verí, že ukrajinské ozbrojené sily budú chcieť dosiahnuť štandard NATO, a preto budú chcieť používať lietadlá F-16. „Výcvik pilotov Ukrajiny je dôležitý a je celkom potrebný," skonštatoval.Spojené štáty spolupracujú s ukrajinskými pilotmi na tom, aby určili, ako dlho bude potrebné ich trénovať na stíhačky F-16, uviedli tri zdroje CNN oboznámené so situáciou.Dvaja ukrajinskí piloti sú momentálne na vojenskej základni v USA a testujú svoje schopnosti na leteckých simulátoroch, aby zistili, koľko času by potrebovali na to, aby sa naučili lietať s rôznymi americkými vojenskými lietadlami vrátane F-16.Duda je na návšteve Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, kde varoval tamojších lídrov pred ruskou propagandou a informoval o tom, ako vyzerá situácia na Ukrajine z jeho „veľmi blízkej perspektívy“. „Presviedčam ich, aby boli veľmi citliví na ruskú propagandu,“ povedal poľský prezident.Viac ako rok od začiatku ruskej vojny na Ukrajine je širšia politika Spojených arabských emirátov, ako je to v prípade veľkej časti Blízkeho východu, neutrálna. Energeticky bohaté štáty Perzského zálivu ťažili z nárastu cien spôsobených vojnou na Ukrajine, ktorá pridala do ich pokladníc desiatky miliárd dolárov, zatiaľ čo Rusko naďalej hľadá finančné únikové cesty na trhy Spojených arabských emirátov.