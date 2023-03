Maďarská delegácia vyjadrila podporu švédskemu členstvu v NATO, s Fínskom si chcú ujasniť postoje

Budapešť pravdepodobne členstvo ratifikuje

S Fínskom si chcú ujasniť postoje

7.3.2023 (SITA.sk) - Maďarská parlamentná delegácia v utorok vyjadrila svoju podporu členstvu Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) Delegácia sa stretla s predsedom švédskeho parlamentu Andreasom Norlénom , aby podľa maďarskej vládnej strany urovnala „politické spory“. Niektorí politici v Budapešti totiž vyjadrili pochybnosti nad tým, či podporiť členstvo Švédska a susedného Fínska v NATO, keď hovoria „nehanebné klamstvá“ o stave demokracie v Maďarsku.Maďarský premiér Viktor Orbán napríklad povedal, že „nie je správne, aby nás žiadali, aby sme ich vzali na palubu, zatiaľ čo oni šíria nehorázne lži o Maďarsku, o právnom štáte v Maďarsku, o našej demokracii a o živote tu“.Predstavitelia maďarského parlamentu však v utorok naznačili, že Budapešť napokon ratifikuje prístupový protokol Švédska.„Podporujeme švédske členstvo v NATO. Dali sme jasne najavo, že maďarská vláda, maďarskí prezidentka, premiér a väčšina maďarských poslancov jasne podporuje členstvo Švédska v NATO,“ povedal švédskej agentúre TT podpredseda maďarského parlamentu Csaba Hende . Podľa jeho slov je tiež nevyhnutné zlepšiť bilaterálne vzťahy medzi Budapešťou a Štokholmom.Predseda švédskeho parlamentného výboru pre zahraničné záležitosti Aron Emilsson, ktorý sa tiež stretol s maďarskou delegáciou, sa vyjadril, že Maďarsko si nekládlo žiadne podmienky. „Hovorili sme o posilnení a zlepšení bilaterálnych vzťahov a vzájomnom pochopení ústavných tradícií,“ povedal pre TT.Delegácia z Maďarska tiež navštívi Fínsko, aby si ujasnili svoje postoje. Cesta do severnej Európy oddialila plány na ratifikáciu prístupových protokolov a posunula hlasovanie v maďarskom parlamente o dva týždne. Parlament má teraz o opatrení hlasovať na schôdzi, ktorá sa začne 20. marca.Maďarsko a Turecko sú jediné členské štáty, ktoré dosiaľ neratifikovali prístupové protokoly Švédska a Fínska do NATO. Severské krajiny o to požiadali v máji v reakcii na vojnu na Ukrajine.Návšteva maďarskej delegácie sa koná v čase neformálneho dvojdňového stretnutia ministrov obrany Európskej únie v Štokholme a stretnutia generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom